Racisme-drama fortsætter: Nu skrider chefen

Jostein Flo har opsagt sin stilling som sportschef i den norske klub Strømsgodset.

Det bekræfter klubben i en pressemeddelelse.

Beslutningen kommer i kølvandet af fredagens udmelding fra danske Henrik Pedersen, der har trukket sig fra rollen som cheftræner i klubben efter en række racismeanklager - .

Men selvom begge beslutninger er blevet offentliggjort med kortvarigt mellemrum, så har de ingen sammenhæng ifølge den afgående sportschef.

- Min fratrædelse har ingen direkte sammenhæng med indholdet i sagen omkring Henrik Pedersen, men det har en sammenhæng i den forstand, at klubben fra og med mandag skal begynde arbejdet med at finde en ny cheftræner. Vi kan vel sige, at en ny epoke i Strømsgodset begynder mandag, siger Flo.

- Det er ene og alene mit ønsket, at jeg nu stopper som sportschef. Min beslutning er ikke taget i løbet af nogle hektiske dage i forbindelse med trænerskiftet. Det er en beslutning, der har vokset frem over noget tid, og det ved klubbens ledelse. Det har på ingen måde været en nem beslutning.

Flo forlader Strømsgodset efter 25 år i klubben.

