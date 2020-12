Rasende Åge Hareide

Den norske lokalavis Adresseavisen dækker Rosenborg tæt, men mediet får sværere ved at tale med storklubbens cheftræner Åge Hareide fremadrettet.

Han har nemlig boykottet en af avisens journalister.

Det fortalte den tidligere danske landstræner til de øvrige norske medier tirsdag aften efter Rosenborgs 0-0-kamp mod Sandefjord.

- Det er fordi, at Adresseavisen skriver en del ting, som ikke er i nærheden af sandheden, siger Hareide og tilføjer:

- Det handler blandt andet om Markus Henriksens løn, som de skriver helt forkert om. Det skal korrigeres. Og når Tore Reginiussen får besked af klubben om, at vi ikke kan satse på ham mere, tweeter en af avisens journalister privat om, at afgørelsen blev taget bag hans ryg.

Åge Hareide fastslår, at det drejer sig om én specifik journalist fra avisen, som, han mener, mikser private holdninger og journalistik sammen.

- Jeg vil have klarhed over, om de er journalister eller fans. Det er det hele. Vi stiller op hele tiden, men hvis journalister tager noget ud, som ikke er korrekt, og skriver det i avisen, så må vi sige fra, siger han.

- Det er vigtigt for mig at vide, om journalisten har én mening på Twitter og en anden mening i avisen. Det er vigtigt for mig at vide, for det handler om integritet og om at forholde sig til sandhed og fakta. Jeg kan godt lide journalister, som forholder sig til fakta.

- Hvis de ikke gør det, får de med mig at bestille. Hvis de har deres egne meninger, skal de ikke interviewe mig. Så skriver de bare, hvad de vil. Hvad er ideen med at interviewe mig, hvis journalisten skriver noget andet?

Charlotte Sundberg, der er sportsredaktør på Adresseavisen, kalder det 'svært uheldigt', at Åge Hareide ikke vil interviewes af én af mediets journalister. Som modsvar på kritikken fra Åge Hareide fastslår hun, at journalister på Adresseavisen - som alle andre - har ytringsfrihed på sociale medier.

Åge Hareide har været Rosenborg-træner i fire måneder.

