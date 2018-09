Raser mod Bendtners klub: - De bryder alle love og regler

Traditionsklubben Rosenborg valgte i juli af afskedige cheftræner, Kåre Ingebrigtsen, samt assistent, Erik Hoftun.

Fyringen trak overskrifter i det meste af norden, og det kom da også frem. at klubbens spillere i den grad var imod.

Det samme gjaldt fans og folk omkring klubben, der undrede sig, da den indtil havde præsteret fint og lå til i toppen af den norske Eliteserie.

På en midlertidig kontrakt blev hollandske Rini Coolen ansat, som fortsatte den stabile kurs for klubben fra Trondheim.

Selvom Coolens præstation indtil videre er godkendt, har fyringen af Ingebrigtsen trukket grimme spor i det norske fodboldmiljø.

Utilfredse 'Drillo'

Nu udtaler den tidligere norske landstræner Egil 'Drillo' Olsen sig omkring miseren, som han til NTB kalder 'mere end håbløs' og 'et sportsligt selvmål'.

- Det værste er, at de bryder alle love og regler ved at fyre træneren på den måde, harcelerer den karismatiske nordmand.

- Det er mere end håbløst at indkalde en person til et møde, hvor de skal fyre ham uden på forhånd at fortælle, hvad det drejer sig om. På den måde får han ikke mulighed for at forberede sig og eventuelt medbringe en rådgiver eller en advokat, fortsætter han.

Artiklen fortsætter under billedet..



'Drillo' har to gange ført det norske fodboldlandshold til VM. Foto: All Over Press

Der bliver raset mod Bendtners klub. Foto: Ole Martin Wold / Ritzau Scanpix

Og 'Drillo' stopper ikke sin tordnen mod fyringen, som han sammenligner med den gang, han selv fik sparket af det norske fordboldforbund.

- Den største forskel er, at forbundet aldrig indrømmede, at de fyrede mig. Det har Rosenborg trods alt gjort her. Dermed er lovbruddet helt indiskutabelt. Det skal til og med gøres skriftligt og ikke mundtligt, påpeger han.

Og det var ifølge nordmanden ikke blot måden, fyringen foregik på, men også tidspunkt, som var forkert.

- Havde de gjort det, når sæsonen var slut, og hvis de havde sat sig ned og diskuteret det og herefter skiltes, ville det have været forståeligt. Det andet er et sportsligt selvmål, tilføjer han.

Slutteligt sender han en lille stikpille til Rosenborgs form efter trænerskiftet.

- Jeg synes ikke, at de præsterer, som man kan forvente, med tanke på de spillere og ressourcer de har, afslutter 'Drillo'.

Rosenborg og Bendtner skal i aktion igen, når tradtionsklubben i aften gæster makedonske Shkendija, hvor de skal forsøge at avancere til Europa League. Det første opgør endte 3-1.

