Raser mod klubben: Det er under bæltestedet!

Den danske målmand Kevin Stuhr-Ellegaard har vogtet buret i svenske Elfsborg i syv et halvt år, men når tælleren runder otte år er det slut. Det er dog ikke med danskerens gode vilje.

Således har Stuhr-Ellegaard fået at vide, at han ikke har en fremtid i klubben og at hans kontrakt, der udløber ved årsskiftet, hvor sæsonen i den svenske Allsvenskan slutter, ikke bliver forlænget. Til stor utilfredshed fra den 36-årige danske målmand, der ellers havde været i dialog med klubben om en ny aftale og en fremtidig rolle i klubben.

- Man kunne sandsynligvis have tilbudt mig en værre aftale, set fra mit synspunkt. Jeg elsker den her by, sponsorerne, fansene, livet her, men det her er under bæltestedet. Jeg bliver bare forbandet. Men Jimmy (Thelin, Elfsborgs manager, red.) er bange for stærke personligheder, sådan er det bare, siger Kevin Stuhr-Ellegaard til Borås Tidning ifølge fotbolldirekt.se.

Kevin Stuhr-Ellegaards kontrakt med Elfsborg indeholder ifølge fotbolldirekt.se en option på yderligere et år, som klubben kan aktivere, men det vælger klubben altså ikke at gøre.

Elfsborg ligger på niendepladsen i den svenske Allsvenskan. Kevin Stuhr-Ellegaard spillede sæsonens første 20 kampe mellem stængerne med anførerbindet om armen, men har været ude af holdet i de seneste tre runder.

Kevin Stuhr-Ellegaard vandt det svenske mesterskab med Elfsborg i 2012 og den svenske pokalturnering to år senere. Danskeren har en fortid i Manchester City, Hertha Berlin, Blackpool FC, Heerenveen og Randers FC.

