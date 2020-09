Raser over corona-bommert: Største skandale i mange år

Fire coronasmittede hos Helsingborg gjorde, at både de og modstanderne gerne ville udsætte kampen, men kampen skulle tvinges igennem - nu er en af holdkammeraterne taget af landsholdet på grund af coronafare

Helsingborg vandt i weekenden overraskende med 3-1 over Djurgården i den bedste svenske række, men efterfølgende tales der i Sverige om en kæmpe skandale.

Ikke fordi Helsingborg med tidligere Superliga-spillere som Brandur Hendriksson og Rasmus Jönsson spillede sig over Allsvenskans nedrykningsstreg, og heller ikke fordi klubbens danske målmand Anders Lindegaard havde travlt med at blive far nogenlunde samtidig.

Næ, nærmere fordi kampen blev spillet på trods af, at Helsingborg havde hele fire spillere, der var blevet syge af corona i dagene før.

- Det er den største skandale, der er sket i svensk fodbold de seneste år, siger den tidligere politiker Stig Andersson til Helsingborgs Dagblad.

Sagen har nu kostet Martin Olsson pladsen på landsholdet, og han er slet ikke smittet eller syg. Foto: Alastair Grant/Ritzau Scanpix

Se også: Så fed er Premier League: 26 spillere er for tykke

Se også: Første gang siden 1980: Historisk dårlige Sverige får klø i aviserne

Han har nu politianmeldt medlemmerne af det svenske fodboldforbunds turneringskomité.

- Vi lever midt i en pandemi og isolerer en masse mennesker. Jeg bliver chokeret, når man udsætter 30-40 mennesker for en smitterisiko, der er ganske stor. Og her tænker jeg først og fremmest på Djurgårdens spillere, samt dommere og funktionærer, siger Andersson.

Begge klubber ønskede at udsætte kampen, og smitteeksperterne i Skåne anbefalede en udsættelse.

Christer Gustafsson, der er leder i det svenske fodboldforbunds turneringskomite, mener ikke, at man har gjort noget forkert.

- Helsingborg har ansvaret for deres medarbejdere, og de skal ikke slippe nogen syge mennesker ind på arbejdspladsen, så jeg synes, at han skal rette sin anmeldelse mod Helsingborg, siger Gustafsson til Expressen.

Den køber politikeren dog ikke.

- Det viser bare, hvor lidt han forstår. Helsingborg rammes af smitte, isolerer spillerne og sætter dem i karantæne. Siden eksploderer det, og de ønsker at flytte kampen på grund af smitte påholdet.

- Hvis de havde takket nej til at spille kampen, så var de blevet udelukket fra Allsvenskan. Hans svar viser, at han ikke er sin opgave voksen, siger Stig Andersson.

Sagen bliver endnu mere kompliceret af, at forsvarsspilleren Martin Olsson med Premier League-fortid spillede hele kampen, men nu er han udelukket fra de kommende landskampe, fordi han har været i Helsingborg-truppen, hvor der er smittede spillere.

- Der er stor forskel på at spille en kamp i Allsvenskan udendørs i to timer sammenlignet med at befinde sig i en landsholdsboble i 10 dage, siger den svenske landsholdslæge Anders Valentin ifølge Fotbollskanalen.

Sverige spiller på lørdag hjemme mod Frankrig i Nations League - samtidig med Danmarks kamp hjemme mod Belgien.

Martin Olsson plejer at spille back på det svenske landshold og har i to kampe både i 2018 og 2016 dækket Yussuf Poulsen op. Fotos: Lars Poulsen/Gregers Tycho

Se også: Kæmpe bommert: Bliver Neymar udelukket?

Se også: Stort medie: Neymar testet positiv for coronavirus