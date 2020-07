Reagerer på tv-ballade

I moderne fodbold kommer tv-kameraer tættere og tættere på, og senest har der været særdeles interessante tv-billeder fra Hammarby-omklædningsrummet i pausen af kampen mod IFK Göteborg.

Her kunne svenske tv-seere følge, hvordan Muamer Tankovic og David Fällman var oppe at toppes.

- Jeg kan ikke forestille mig, at sådan noget ville kunne ske i Malmö, og det kommer det heller ikke til, siger Malmös danske træner Jon Dahl Tomasson til Expressen.

Den tidligere danske målsluger, der senest var assistent for Åge Hareide på landsholdet, erkender, at fodbold er showbusiness, og at det inkluderer kameraer til en vis grad.

- Jeg har selv oplevet dem i omklædningsrummet med det danske landshold, men der kunne man redigere, hvad der blev vist, siger Tomasson.

- Der er en hårfin grænse mellem, hvad man kan tage med på kamera, og hvad man ikke kan, siger Tomasson.

Tomassons Malmö er nu oppe på andenpladsen. Foto: 10600 Andreas Hillergren/TT/Ritzau Scanpix

Efter ti runder af Allsvenskan ligger Tomasson og Malmö på andenpladsen med fire point op til førende Norrköping.

Senest blev det 3-0 over netop Hammarby med de slåssende spillere, og her fremhævede Tomasson særligt midtbanespilleren Oscar Lewicki, der var nede som midterforsvarer.

- Oscar Lewicki spillede som en svensk Beckenbauer. Han var fantastisk, siger Tomasson til Expressen.

Den hjemvendte angrebsstjerne Ola Toivonen spillede også sine første 90 minutter i sæsonen.

- Han sagde bagefter, at det var første gang siden verdensmesterskabet. Jeg spøgte lidt og spurgte, om han mon mente siden seneste verdenskrig, siger Tomasson.

Og den danske træner er tilsyneladende populær i klubben efter tre sejre på stribe. Også hos den 29-årige angriber Marcus Antonsson.

- Det føles sygt godt at have en træner, der virkelig ser mine styrker og spiller på mine styrker, siger Antonsson til Fotboll Skåne.

43-årige Jon Dahl Tomasson stoppede spillerkarrieren i 2010 og trænerkarrieren har udover det danske landshold og Malmö budt på jobbet som cheftræner i Roda og Excelsior, mens han også har været assistent i sidstnævnte samt i Vitesse.

