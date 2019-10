Reddet af kanonslag: - Tvunget til at pisse

- Der var lagt 10 minutter til, så måske var der ellers kommet et skvæt ud

Den tidligere FC Midtjylland-målmand Johan Dahlin skaber overskrifter efter topkampen for Malmö hjemme mod AIK på et fyldt stadion.

Midt i kaoset efter 2-0-scoringen og et kanonslag fra tilskuerne i det 87. minut stormede målmanden pludselig ned i spillertunnelen.

Årsagen var ikke, at han var bange for braget.

- Jeg var tissetrængende og var tvunget til at pisse. Jeg tænkte, at det ville tage lang tid, så jeg kunne tisse. Og det gjorde jeg, siger Dahlin til Aftonbladet.

Dahlin passeret i FCM-målet i kamp mod Lyngby. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Han plejer ikke at blive så trængende.

- Men ind imellem bliver det sådan. Når der er så mange kampe som nu, så drikker jeg mere, siger Dahlin og afviser, at der var tale om nervøsitet.

Han spurgte kort dommeren om lov og stak af fra kampbanen.

- Det var heldigt nok, for han lagde 10 minutter til, og så var der måske kommet et lille skvæt ud ellers, siger Dahlin.

Malmö vandt kampen 2-0 og ligger nummer to med samme point som Hammarby på tredjepladsen før sidste runde. Mesterskabet kommer kun i hus, hvis Djurgården taber hos Norrköping i sidste runde, mens man selv vinder hos Örebro.

33-årige Johan Dahlin spillede 39 kampe for FC Midtjylland mellem 2015 og 2017 og har de sidste par år nået 63 kampe for Skåne-klubben. Tidligere har han spillet både i Tyrkiet og Norge, mens det er blevet til fire A-landskampe for Sverige.

