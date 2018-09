Ren krise for Bendtner: - Kaster ham tilbage til stenalderen

Ved du noget om sagen, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Bendtners mange skandaler: Hærværk, druk og taxi-tragedier

Nicklas Bendtner er sigtet for vold mod en taxa-chauffør, og det er en sag, der rammer den danske angribers navn hårdt.

- Det er en meget uheldig episode. Når man på den måde er i karambolage med ikke bare moralske værdier, men også lovgivningen, så er det sindssygt skidt for et brand, siger Kenneth Cortsen, der er ph.d. i Sport Management og forsker i kommercialisering af sport, til Ekstra Bladet.

- Han har været ude i eskapader før, og så snakker man efterfølgende om, hvordan man kommer ind og får det repareret. Det handler om at gå ud og undskylde og sætte gang i handlinger og ville forbedre sig.

- Den køber omverdenen nogle gange, når det er første gang, det sker, men her er adfærden ikke ny, og derfor bliver det sværere og sværere at reparere, og det er med til at forstærke den negative effekt, siger eksperten.

De seneste tre år har Bendtner ellers holdt sig i skindet og har undgået de skandaler, der tidligere har gjort karrieren sværere.

- Derfor er det ekstra uheldigt, for det er ikke givdigt for den proces, der har været forbundet med, at han er kommet væk fra jetsæt-livet og har fundet mere ro i Nordnorge og Rosenborg oven på en turbulent periode.

- Så kommer det her, og det kaster ham jo tilbage til stenalderen, siger Cortsen.

Det var klokken 02.41 natten til søndag, at Københavns Politi modtog en anmeldelse om vold mod en chauffør midt i indre by. Siden kom det frem, at chaufføren har brækket kæben og skal opereres.

Bendtner havde været i byen på den eksklusive natklub Lusso i selskab med kæresten Philine Roepstorff, da episoden fandt sted, og hele blamagen vil gøre det vanskeligere for Bendtner både i forhold til at finde en ny klub og til at finde personlige sponsorer.

- Det er menneskeligt at lave fejl, men når ting sker gentagne gange, så vil endnu flere være tilbageholdende. Sponsorer vil nok tænke, at risikoen rent kommercielt vil være for stor, fordi der er tale om en tendens.

- Nu var han lige kommet ind på en fornuftig sti med ro og koncentrationer, og så står man i denne her situation igen, siger Cortsen.

Bendtner i diskussion på banen. Foto: Ritzau Scanpix / Trond Reidar Teigen

Han henviser til, at Bendtner tidligere har været gennem uheldige episoder, men alligevel er kommet tilbage.

- Så scorede han pludselig mod Italien, og så har folk en tilbøjelighed til at tilgive, men jo flere gange det sker, og jo længere væk fra øverste hylde, han kommer, jo sværere bliver det at skubbe i baggrunden.

- Det er synd for Bendtner, at hans brand og eftermæle præges af det her. Hvis du eller jeg slår nogen ned på gaden, så er der jo ingen, der roser det. Men når du står på hans platform, så er der bare endnu flere, der hører det og tager afstand, og det har en massiv negativ effekt på brandet Bendtner.

Spørgsmålet er nu, hvad det betyder for Bendtners klub Rosenborg, at deres ansatte får sådan en sag på nakken.

- Forholdet mellem spiller og klub er jo både et ansættelseforhold, men også et spørgsmål om interessenter omkring klubben som fans, sponsorer og medier. Og de kan have svært ved at leve med den slags, siger Cortsen.

- Man har set spillere ryge ud af en klub for mindre, og også på vores breddegrader. Det er bare at nævne en spiller som Arek Onyzsko som røg ud i Midtjylland på grund af sine holdninger, som klubben ikke ville forbindes med, siger Cortsen.

Nicklas Bendtners fremtid bygger også på, hvad Rosenborgs interessenter tænker. Foto: Lee Smith / Ritzau Scanpix

Nicklas Bendtner er sendt tilbage til stenalderen, for nu kan historien om fred og ro i Nordnorge ikke længere fortælles. Foto: Ole Martin Wold

Kendere af Rosenborg har længe talt om, at klubben gerne ville have sendt Bendtner væk denne sommer, men kommer sagen til at betyde et exit, så gør sagen det heller ikke nemmere for Bendtner at finde en ny klub.

- Der vil selvfølgelig være klubber, som har nemmere ved at se gennem fingre, hvis der er et godt sportsligt niveau, men alt andet end lige, så vil andre klubber have paraderne oppe, fordi der vil være for stor risiko ved at hente Bendtner, og det vil man ikke røre ved, siger Cortsen.

- De er også nødt til at se på, at han som spiller ikke bare skal agere som rollemodel og leve op til klubbens interne kodeks, men også leve op til de forventninger, som klubbens interessenter har.

- Hvordan ser fans, medier og sponsorer på, hvis Rosenborg bare ser gennem fingre med det her? Det er en krisesituation for brandet Bendtner, siger Cortsen.

