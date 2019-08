Revser Bendtner: - En pine for klubben

Det har været guld værd for Rosenborg, at Nicklas Bendtner er blevet frosset ud af truppen, mener norsk kommentator

Nicklas Bendtner har spillet sin sidste kamp for norske Rosenborg. Træner Eirik Horneland har sat ham af holdet, og det har været en fordel for den norske klub.

Det vurderer Adresseavisens Birger Løfaldli, der følger klubben tæt.

Den norske avis' kommentator mener nemlig, at Bendtner 'har været en pine for klubben i snart et år'.

Rosenborg har også meldt ud, at han ikke kommer til at spille, før hans kontrakt udløber ved nytår.

Nicklas Bendtner kommer efter alt at dømme ikke til at spille flere kampe for Rosenborg. Foto: Tor Erik Schrøder/Ritzau Scanpix

Solid start i klubben

Bendtner kom til Rosenborg i marts 2017 og kom glimrende fra start i det norske. I hans første sæson for klubben blev han topscorer i Eliteserien med sine 19 mål. Siden er det dog gået ned ad bakke med både mål og spilletid for danskeren.

Birger Løfaldli mener, at træner Hornelands standhaftighed har været med til at styre klubben i den rigtige retning. Og det har desværre for Bendtner betydet ingen spilletid.

- Horneland tog et brutalt greb ved at sende Nicklas Bendtner helt ud i kulden. Bendtner har i snart et år været en pine for klubben. For spillertruppen var afklaringen sandsynligvis guld værd, skriver Løfaldli til Adresseavisen.

'Lord' Bendtner var ellers en fast del af Rosenborgs kampe i Europa League. Han fik fuld spilletid i holdets seks gruppekampe i 2017, hvilket også kastede tre mål af sig.

Bendtner havde særligt succes i sine tidlige år for Arsenal. Foto: David Davies/AP

Ingen bud

Det vælter ikke ind med bud, selvom 'Big Ben' har kontraktudløb ved udgangen af året. Rosenborgs sportsdirektør, Stig Inge Bjørnebye, har længe forsøgt at sælge den høje angriber.

- Var dørene lukket i januar-vinduet, så synes de at være låste nu, udtalte sportsdirektøren om transfersagaen.

Det har før været på tale, at klubben og Bendtner skulle indgå et økonomisk kompromis, så danskeren kunne forlade klubben før tid. Klubben gør sit for at skille sig af med 'Lorden'.

