Risikerer fængsel: Corona-stikker meldt til politiet

Corona-skandale: Rasende over lækage

Det vakte opsigt, da Norge i november måtte melde afbud til Nations League-kampen mod Rumænien og sende et reservelandshold til kampen mod Østrig.

Årsagen var, at viceanfører Omar Elabdellaoui var ramt af corona. Men at spilleren var testet positiv for corona, det vidste den norske avis VG allerede om natten mellem 12 og 13. november, mens det norske landshold og spilleren selv først fik det at vide om morgenen.

Nu har det norske fodboldforbund meldt sagen til politiet.

- Vi har modtaget en anmeldelse og efterforsker sagen som et brud på tavshedspligten. Vi har en god tro på, at vi opklarer sagen, siger politiadvokat Andreas Kruszewski til Dagbladet.

- Det er sjældent, at vi har denne type sager. Vi efterforsker bredt, men vi går efter den eller de, der har brudt tavshedspligten, siger politiadvokaten.

- Vi er på sporet, men af hensyn til efterforskningen må vi holde kortene tæt til kroppen, siger han.

I Olympiakos-trøjen inden skiftet til Galatasaray. Foto: Rui Vieira/Ritzau Scanpix

Sagen forventes færdigefterforsket i løbet af første kvartal 2021, og strafferammen er op til et års fængsel.

- Det handler om samfundets tillid til, at sundhedsoplysninger behandles på en korrekt måde. Det skal ikke lækkes, og uanset om det havde været en landsholdsspiller eller ej, så er dette alvorligt, siger politiadvokaten.

Den norske viceanfører har efterfølgende fortalt, at det var en belastning for ham, at private sundhedsoplysninger var blevet lækket.

Den utrolige historie: Bedrog sine venner for millioner

Kun én mulighed for Neymar

Spillede ni måneder med hjernerystelse

Anne Dorthe: - Det har Bjarne og jeg fortrudt