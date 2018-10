Risikerer hård straf: Her går 1. divisions-træner helt amok

Danskerklubben Nest-Sotra i Norges næstbedste fodboldrække burde have ligget og slåsset med om oprykningspladserne denne sæson.

Det er Erlend Johansen overbevist om.

Klubbens målmandstræner føler sig snydt, så vandet driver. Af dommerne.

De har igen og igen dømt mod klubben, så han nu ikke længere kan styre sig.

Det kom til udtryk på Twitter søndag aften.

- Noterede mig @gauseths (fodboldspiller Christian Gauseth, red.) dommer-slagtning tidligere på sæsonen. Du skulle iføre dig Nest-dragten en enkelt kamp og virkelig mærke kæppen langt oppe i anus fra de sorte pipeblåserne. Anslår 10-15 point i minus på grund af de satans klovne i sort, tordnede han søndag klokken 20.19.

Klokken 21.03 rettede han - fortsat rasende - henvendelse i al offentlighed til det norske fodboldforbund, NFF.

- At rejse rundt i dette land og blive pisset på af jer weekend efter weekend har været en oplevelse. Det stopper nu. Send nogle dommere med rygrad næste weekend og kald cirkusklovnene tilbage.

De to tweets blev siden slettet, men avisen Verdens Gang var hurtig og sikrede sig screendumps af dem.

Nest-Sotra der havde både Oliver Kjærgaard (tidligere Lyngby) og Daniel Arrocha (tidligere HB Køge) i startopstillingen, tabte søndag 1-0 til Sogndal og ligger placeret på 11. pladsen med seks point ned til de kedelige pladser under nedrykningsstregen.

Afgørelsen mod Sogndal faldt på straffespark, hvilket blot understregede Johansens pointe. Danske Arrocha holdt ifølge dommerens vurdering om sin modstander i en nærkamp, mens bolden blev lagt ind i feltet. For det fik Arrocha et gult kort.

Du kan se tv-klippet hos VG her

Erlend Johansen kom mandag med flere episoder fra sæsonen, hvor Nest-Sotra efter hans overbevisning er blevet bortdømt.

- Tag eksempelvis de sidste fem, skriver han på Twitter og opremser derpå kampe mod en håndfuld klubber i OBOS-ligaen og konkrete eksempler for at understrege sin pointe.

Ta f.eks siste 5. (Ålesund B: 88.25, straffe Ålesund)( Strømmen H. 55.50 - straffe strømmen. 59.10, dommer syns synd på S spiller som snubler å lar være å gi oss straffe.(Levanger B. 22.30. Straffe og RØDT kort, rødt der altså) Florø H.4.56. Årets klareste straffe blir ikke gitt. — Erlend smulen Johansen (@JohansenErlend) September 30, 2018

Der er ingen tvivl om, at Johansen går over stregen med de første tweets. Det medgiver Nest-Sotras cheftræner, Steffen Landro, til VG.

Men dermed ikke sagt, at han er uenig.

- Havde vi været et tophold som Aalesund eller Viking, så havde vi haft ti point mere. Det er jeg sikker på. Der er efterhånden så mange situationer, som jeg er overbevist om, eksempelvis Viking aldrig ville få mod sig, siger Landro.

- Men sådan er det altid. I alle rækker verden over får de store hold lidt ekstra, mens det er lidt hårdere for de små hold. Det overrasker os ikke. Men selvfølgelig; det er virkelig surt, siger han.

Erlend Johansen var dagen derpå klar over, at han var gået over stregen. De voldsomme tweets var pillet af, men han stod ved sine meninger.

- Jeg beklager min formulering, men jeg står ved, at dommerne burde respektere holdene lige meget - og ikke frarøve de mindre klubber point, som de fortjener, siger han til avisen.

En repræsentant for det norske fodboldforbund understreger, at de første udmeldinger er meget voldsomme, og at det må være op til disciplinærudvalget at vurdere, om Johansen skal straffes for sit ordvalg.

