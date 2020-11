River kontrakt over efter en måned

Den 10. oktober skrev Rasmus Minor Petersen under med Odd BK. I dag, den 24. november, blev den ophævet.

Dermed blev det kun til et ganske kort ophold i Norge for den tidligere Hobro-spiller, der også kun havde en kontrakt frem til udgangen af december. Det var dog ikke en mulighed for midtstopperen at fuldføre den, og derfor måtte han banke på sin chefs dør og bede om at komme ud af aftalen.

- Der er nogle personlige ting, jeg er nødt til at prioritere. Familien betyder alt for mig, så derfor er det her også en no brainer, siger Rasmus Minor Petersen til tipsbladet.dk og ønsker ikke at komme det nærmere.

Forsvarsspilleren tager fra Norge uden et eneste minut i bagagen. Rasmus Minor nåede at sidde på bænken i fem kampe for Odd BK, der med fem runder tilbage er på femtepladsen i Eliteserien.

Han vil dog ikke betegne opholdet som spildt.

- Jeg synes, jeg har kunnet bruge opholdet til noget. Jeg ville selvfølgelig gerne have spillet mere, men det har været et lærerigt ophold på- og udenfor banen, og Odd er et godt hold i subtoppen af den norske liga. Så jeg ville slet ikke have været det foruden, siger Minor og tilføjer:

- Jeg kom fra Hobro, hvor der er stort fokus på det defensive, mens man i Odd er mere offensivt tænkende, og det har været en god oplevelse for mig. Niveauet er lige en tand højere i Odd end i Hobro, men det er også to klubber med forskellige forudsætninger.

Da tipsbladet.dk taler med Rasmus Minor Petersen, befinder han sig stadig i lufthavnen.

Det næste stop er hjemme hos familien - hvad der derefter skal ske står hen i det uvisse.

- Lige nu er mit fokus på familien, og så må jeg tage det andet hen ad vejen. Jeg er åben for alt, men lige nu er det ikke noget, jeg kan tage stilling til, siger han.

Den 32-årige forsvarsspiller står noteret for 97 optrædener i Superligaen.

