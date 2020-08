River sig i håret: - Se på Danmark

I Danmark måtte mange fodboldklubber vente utålmodigt på at komme i gang igen efter coronapausen, men måske skal vi bare være glade.

I Norge kigger de nemlig på Danmark med stor misundelse. For godt nok er Eliteserien samt den næstbedste og tredjebedste række startet op med kampe, men på niveauet herunder må man i Norge vente helt til 1. september, før man bare får besked på, om det overhovedet er tilladt at begynde at træne med kontakt - og først herefter skal man se på, om kampe skal være tilladt.

- Erfaringerne fra Danmark fortæller, at vi burde have været i gang for længst, men det har ikke været muligt at få tilladelse fra myndighederne til at starte 3. division op. Ideelt set skulle vi være kommet i gang, siger Kari Lindevik, der er formand i den norske Divisionsforening, til VG.

- Vi kan jo rive os i håret, fordi vi ikke er kommet i gang, men sundhedsmyndighederne har stået stejlt på deres. Der har ikke været nogen vilje, siger Lindevik.

Dansk breddefodbold, når det er bedst. I 2014 blev Skanderborg kåret til Europas bedste klub for breddefodbold. Foto: Sebastian Buur Gunvald

Også oldboys-fodbold er i fuld gang i Danmark igen. Foto: Helle Arensbak/Polfoto

I Norge har man sat 18. september som skæringsdato. Har de ikke fået lov til at træne med kontakt her, så bliver breddefodbolden aflyst for resten af 2020.

I Danmark blev der åbnet delvist op for fodbold 13. maj og helt op 8. juni, og klubber fra Danmarksserien og ned har i flere uger også været i gang med kampe i den nye sæson.

Præcis som i Danmark så har Norge på det seneste oplevede en stigning i antallet af coronasmittede.

Mens man med breddefodbold er gået en mere forsigtig vej end i Danmark, så har Norge kigget på det danske forsøg med tilskuere på stadion - foreløbig er der dog kun tilladt 200 tilskuere til hver kamp i Norge, hvor man i Danmark må have 500 i hver sektion på stadion.

