Røv forklarer nøgen-tjek: - Der var mistanke

Fodboldfans fra Rosenborg blev beluret i deres boxershorts af politiet - politichef Per Karstein Røv forklarer, at der var mistanke om pyroteknik

Rosenborg ligger sensationelt på sidstepladsen efter fem runder i den norske Eliteserie. Senest blev det 0-3 i Molde, og for klubbens fans startede problemerne allerede inden kampen.

- Vi forfølger en sag, hvor nogle af vores fans blev nøgenvisiteret og måtte vise rumpen frem på Aker Stadion. Vi reagerer på måden, som dette bliver gjort på, for det er ikke sådan det skal være, siger Espen Viken fra Rosenborg-fanfraktionen Kjernen til Dagbladet.

- Vi har oplevet det før i Molde. Vi oplever en ekstrem kontrol og lurer på, om det er uden for rammerne. Det er ikke rigtigt, at det skal være sådan. Og dette har intet at gøre med, at vi tabte 0-3, siger Viken.

Og ja, ble nakenvisitert i inngangen. Skinkene måtte spres. — Magnus (@bakenga1917) 28. april 2019

Nicklas Bendtner forsøger forgæves at sparke bolden væk ved Moldes 1-0-mål. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/Ritzau Scanpix

Hos politiet i Molde er det politichefen med det til sagen meget passende navn Per Karstein Røv, der udtaler sig i sagen.

- To af fansene blev taget ud af den ordinære kontrol og ind i et telt, hvor de blev undersøgt nærmere, siger Røv.

- Årsagen er, at der var mistanke om medbragt pyroteknik, men der blev ikke fundet noget

- Jeg har tjekket med dem, der gennemførte kontrollen. Fansene blev ikke bedt om at sprede røvballerne, men der blev kigget ned i deres boxershorts, siger politichef Per Karstein Røv.

Politichefen accepterer, at fansene har planer om at anmelde sagen, og han vil nu undersøge, om politiet overhovedet har haft lov til at nøgentjekke fodboldfansene fra Rosenborg.

En norsk advokat tror ikke, at politiets opførsel går.

- At kigge ned i boxershortsene er meget mere end overfladisk udvendig visitation. Jeg har vanskeligt ved at se, at politiet kan have nogen klar hjemmel til denne adfærd, siger advokat John Christian Elden til Dagbladet.

I Danmark er der også kropsvisitation til Superliga-kampe, men nøgentjek har der, så vidt Ekstra Bladet kender til, aldrig været på danske stadions.

