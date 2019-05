Rosenborg-boss: - Bendtner ryger nok til sommer

Rosenborgs formand mener, at danskeren nok sælges i sommerens transfervindue, og klubben prøvede allerede i januar at afskibe ham

- Vi ved aldrig, hvordan det udvikler sig, men der er nok en sandsynlighed for det. Vi sælger spillere i hvert transfervindue, og dette er det sidste for Bendtner, siger Ivar Koteng, formand i Rosenborg.

Ordene faldt til den norske tv-station, NRK, i pausen af kampen mod Lillestrøm, som sluttede 1-1 med Mike Jensen på måltavlen. Til gengæld var hans mere kendte landsmand end ikke udtaget til truppen.

Koteng kommer herefter med noget af en spids bemærkning om Bendtner.

- Det er sådan, at uanset hvilket efternavn du har, så må du præstere og være god, lyder det fra formanden ifølge Adressaavisen.

Hvor ender Bendtner i sommer? Foto: Lars Poulsen

Tidligere på dagen kunne Nettavisen.no berette, at Rosenborg arbejdede aktivt for at sælge Nicklas Bendtner allerede i januars transfervindue.

Som bekendt lykkedes det ikke for Rosenborg at afskibe Bendtner, der har kontrakt udløb ved årsskiftet.

Nicklas Bendtner blev topscorer i den norske liga i 2017-sæsonen, men siden er det gået den forkerte vej for angriberen, der altså nu ser ud til at være på helt væk fra klubben.

