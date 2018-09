Rosenborg-boss konfronteret: Sådan ser Bendtners fremtid ud

Klubbens daglige leder Tove Moe Dyrhaug forestiller sig et efterår, hvor Nicklas Bendtner bliver en vigtig del af holdet

Trondheim (Ekstra Bladet): Nicklas Bendtner var ikke den eneste, der måtte kigge i sine papirer tirsdag eftermiddag, da han for første gang siden episoden i København, som resulterede i en voldssigtelse til fodboldstjernen.

Den daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, havde ligesom hovedpersonen en skrivelse foran sig, men den var ikke så tætskrevet som Bendtners og indeholdt kun et par linjer, som hun i hvert fald skulle have med.

Under pressemødet stod hun på mål for klubbens håndtering af sagen og måtte gentage linjerne fra papiret utallige gange.

- Nicklas bliver i klubben, og vi vil fortsat have en proces, hvor vi bidrager til, at det ikke sker igen.

- Det er ikke Rosenborg, der straffer. Det er det danske retssystem. Vi er i dialog og håber på at bidrage til, at det ikke sker igen, lød det nærmest mekanisk fra den daglige leder.

- Det er ikke os, der bedriver efterforskning. For os er det vigtigt at tage vare på Nicklas, for han er vores spiller.

Og det gjorde hun så… Tog alle spørgsmålene på pressemødet - også de få, der blev rettet mod Bendtner, selvom det tidligt blev gjort klar, at han ikke ville svare på dem.

Efter pressemødet forklarede hun, at han kunne komme i kamp igen, når han er skadesfri og spilleklar.

Kan man repræsentere Rosenborg, hvis man er dømt for vold?

- For nu forholder vi os til sagen, som den er, så der kan han spille fodbold, og så må andre beslutninger komme senere.

Bendtner så til, mens Dyrhaug svarede på det hele. Foto: Lars Poulsen

Rosenborg-bossen blev flere gange spurgt, hvordan klubben ville forholde sig til en eventuel voldsom. Som storklub måtte man jo have tænkt netop det scenarie helt igennem.

- Selvom vi er en stor klub, vurderer vi det, hvis det sker. Ikke i dag.

Bendtner har jo tidligere været involveret i uheldige sager. Er der skrevet ind i kontrakten, at den kan opsiges, hvis der sker ting som dette?

- Nej.

Hvor overrasket er du over, at Nicklas Bendtner havner i sådan en situation?

- Jeg er overrasket over, at han kan havne i sådan en situation, for Nicklas Bendtner har opført sig eksemplarisk i den periode i Rosenborg.

- Han har været en fantastisk person og fodboldspiller. Han har været god i omklædningsrummet, og både bidraget med sit humør, engagement og været god til de yngre spillere. Han har været en vigtig ressource for os.

Bendtner havde kun ordene fra sit papir. Her forlader han lokalet uden at have svaret på ét eneste spørgsmål. Foto: Lars Poulsen

Hvordan har han håndteret det efter episoden?

- Det var meget fint, at Nicklas orienterede klubben som det første selv, og så var det jo vigtigt for os at indhente fakta i sagen.

- Han var fantastisk til at møde pressen. Han havde en god redegørelse, og så er det jo vigtigt for sagen, at det er advokaten, der udtaler sig videre.

Nicklas Bendtner ankom først til Trondheim tirsdag. Indtil havde der kun været telefonisk kontakt.

Hvor meget har I talt sammen?

- Det er ganske meget...

Hvordan ser fremtiden ud for Bendtner i Rosenborg?

Vi håber på at få ham skadesfri, og vi har et vigtigt efterår, så der er ikke nogen tvivl om, at Nicklas er en vigtig spiller for os - når han er skadesfri.

I første omgang kan Rosenborg dække sig ind under Bendtners skade, som han var i Danmark for at få behandlet, da episoden i taxaen fandt sted.

Bendtner nægter sig skyldig - bliver i Rosenborg

