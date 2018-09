Rosenborg-chef om voldssag: Vi sætter os ned med Nicklas tirsdag

Nicklas Bendtner skal for første gang stå skoleret for sin norske klub tirsdag efter sit slag mod en taxachauffør natten til søndag

Rosenborg har officielt endnu ikke taget stilling til Nicklas Bendtners fremtid i den norske storklub, men tirsdag kan blive en skæbnedag for den store danske angriber.

Nicklas Bendtner skal tirsdag stå skoleret for sin arbejdsgiver for første gang siden episoden natten til søndag, hvor han slog en taxachauffør og efterfølgende blev sigtet for vold.

- Nicklas er tilbage i tirsdag. Så sætter vi os ned sammen med ham, og så får vi se, hvad vi gør videre, lød det mandag fra klubbens daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, til norsk TV2.

- Rosenborg har fået et kæmpe problem

I Norge bliver sagen fulgt intensivt i pressen, da Bendtner spiller i Rosenborg, som er en af de absolutte topklubber i Norge.

Hos TV2 Norge har deres fodboldekspert, Jesper Mathisen, kommenteret sagen.

– Han var involveret i en anden hændelse med en taxa-chauffør for fire år siden, men da var der ikke vold i billedet. Dette er langt over stregen. Det er totalt uacceptabelt og uholdbart. Her har Rosenborg fået et kæmpe problem, siger han.

Desuden mener han, at det er mærkeligt, at Bendtner tager i byen i København, når han burde fokusere på at komme sig over sin skade.

– Dette var overraskende for mig, for jeg kender godt til en del af gutterne i Rosenborg. De har vært en del ude i byen med Bendtner i Trondheim og har aldrig oplevet ham som voldelig. Uanset, hvad der er sket forinden, så er det totalt uacceptabelt at handle på denne måde, siger han.

Den 30-årige angriber startede sit ophold i Rosenborg godt, men i denne sæson er målene ikke kommet helt så tit, som de gjorde tidligere.

Jesper Mathisen understreger, at Rosenborg har brug for en spiller som Bendtner i topform, hvis de skal kunne være med i både ligaen, cup'en og i Europa.

Rosenborg har udsendt en pressemeddelelse, hvori de fortæller, at de er bekendt med sagen, men at de ikke har alle detaljer endnu.

Nicklas Bendter kontaktede selv til klubben og fortalte om hændelsen, og klubben har efterfølgende taget kontakt til taxa-selskabet.

I retten inden 60 dage

Voldssagen bliver efterforsket af Station City i København, men her ønsker vicepolitiinspektør Brian Belling ikke at kommentere sagen eller sagens personer.

- Vi har fået en voldsanmeldelse mod en taxachauffør, og den efterforsker vi. Yderligere kan jeg ikke udtale mig i den sag, siger han til Ekstra Bladet.

Der kan ikke sættes eksakt dato for færdigbehandling af sagen, men fra politiets side understreges det, at efterforskningen foregår så hurtigt som muligt. og den har en fast tidsramme.

- Efter 30 dage skal der rejses tiltale og i retten inden 60 dage, hvis det ender der, siger Brian Belling.

Bendtner-skandalen går verden rundt

Bendtners mange skandaler: Hærværk, druk og taxi-tragedier

Iskold Hareide: - Utænkeligt med voldsdømt spiller på landsholdet