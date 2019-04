Rosenborg fortsætter vaklende start med bænket Bendtner

Den norske storklub Rosenborg har ikke lige frem fået nogen god start på sæsonen under den nye træner, Eirik Hornelan.

Mandag aften måtte mesterholdet nøjes med 1-1 hjemme mod Odd. Dermed har Rosenborg kun et point efter de to første spillerunder.

Den danske stjerneangriber Nicklas Bendtner var ikke en del af startopstillingen og kunne ikke nå at gøre en forskel, da han blev skiftet ind efter 79 minutter.

Derimod spillede Mike Jensen hele kampen på midtbanen.

Rosenborg kom ellers foran ved Pål André Helland kort inden pausen, men ni minutter inde i anden halvleg skabte Torgeir Børven balance på måltavlen.

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB var Rosenborg endda heldig med at få point ud af kampen, og udeholdets målscorer ærgrede sig over, at det ikke blev til tre point.

- Jeg føler, at vi havde muligheden for tre point, men vi må tage det ene point med og arbejde hårdere hen i mod den næste kamp.

- Jeg synes, at vi styrede det meste, men vi skabte ikke alverden i etableret spil, men vi var farlige på kontraangreb, siger Torgeir Børven til NTB.

Se også: Bendtner i vildrede over ny rolle

Se også: Bindegalt: Scorer til 5-4 efter 101 minutter

Se også: Hård norsk kritik: 'Bendtner er blevet et problem'