Rosenborg har før skruet bissen på: Bendtner kan blive Bænkner

Nicklas Bendtner må imødese, at hans klub, Rosenborg, skrider til handling, efter danskeren i weekenden var involveret i en episode i København, hvor en taxi-chauffør brækkede kæben.

Klubben har nemlig for vane at tage fat, når spillere træder ved siden af.

Det mærkede Nicki Bille i flere omgange i løbet af de 18 måneder han var i klubben.

Da han røg i detentionen efter ballade i nattelivet i Trondheim endte klubben med at sende danskeren på kursus, så han kunne lære at styre sit temperament.

Konsekvenserne blev væsentligt værre få måneder senere, da den danske angriber viklede sig ind i ballade i København på en facon, der minder en del om Nicklas Bendtners aktuelle sag.

Nicki Bille blev anholdt påsken 2014 i en situation, hvor politiet følte behov for at brug peberspray. I politibilen bed Nicki Bille en betjent i armen.

Tilbage i Rosenborg fik den nye sag store sportslige konsekvenser. Danskeren blev sat uden for i et par kampe, og da han atter blev indlemmet i truppen, så var det som reserve.

Nicki Bille blev solgt af Rosenborg,m da han blev tiltalt for vold mod en betjent. Foto: Linda Johansen

Nicki Bille havde ellers spillet en stor første sæson for Rosenborg, og han var yderst populær blandt Rosenborg-fansene. Da Ekstra Bladet i efteråret 2017 var i Trondheim og besøge Bendtner var det Billes popularitet der blev trukket paralleller til.

En uge efter anklagemyndigheden besluttede at rejse tiltale mod Nicki Bille, valgte Rosenborg at sælge danskeren videre til Evian i Frankrig.

Nicklas Bendtner kan altså forvente, at Rosenborg reagerer.

– Nu er det vigtigt for os at indsamle fakta. Så må vi beslutte os for, hvad vi gør videre, når vi kender sagen godt nok, siger Rosenborg-direktør Tove Moe Dyrhaug i dag til avisen VG.

– Det er aldrig nogensinde heldigt, når spillere eller personer tilknyttet klubben er i uheldige sager. Men Nicklas har opført sig eksemplarisk hidtil. Nu har vi denne sag, og så må vi se hvordan vi løser den, siger hun.

Nu ramler det for Bendtner - fyret af sponsor

Bendtner sigtet for vold: Sådan behandler politiet sagen

Se også: Eriksen om konflikt: - Vi beder om en lille del af kagen