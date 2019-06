Rosenborg-legende om Bendtner: - Han har et problem

Rosenborg-spillerne var søndag aften tilbage på Lerkendal efter en kort sommerpause. Og det var uden Nicklas Bendtner.

Den 31-årige danske angriber er fortsat ude i kulden, og den norske klubs ledelse håber, at man kan slippe af med ham i løbet af sommeren.

'Projekt Bendtner' er ikke blevet den succes, som Rosenborg drømte om.

Godt nok blev han topscorer i sin første sæson, men siden har det været ned ad bakke for Bendtner, og ifølge Rosenborg-legenden Niels Arne Eggen ligger problemet ikke uden for banen.

Det er på banen.

- Han har et problem, Nicklas. For at sige det vældigt præcist, så klarer han ikke at være med i kombinationer, som kræver stor bevægelse, siger den tidligere mestertræner i podcasten Rasmus&Saga, som udgives af Adresseavisen.

Niels Arne Eggen er en slags fodboldgud i Trondheim.

Han er for Rosenborg, hvad Franz Beckenbauer er for Bayern München og Sir Alex Ferguson for Manchester United. Han vandt 14 mesterskaber med Trondheim-klubben og blev syv gange kåret til årets træner i Norge.

Derfor lyttes der, når Eggen taler, og faktisk forudså han problemer med Bendtner, da danskeren i 2017 lige var kommet til klubben.

Statuen af Niels Arne Eggen foran Lerkendal. Den peger ud mod Europa, hvor han fejrede store triumfer med Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold/Ritzau Scanpix

I marts 2017 så Eggen en Rosenborg-træning i Abrahallen , og han reagerede på to ting: at Bendtner trænede med hue og ikke bevægede sig nok.

’Du må aflevere og løbe. Ikke aflevere og blive stående’, lød det fra den legendariske træner, der gjorde Rosenborg til en Champions League-klub.

Eggen ønsker ikke at blande sig i klubbens beslutning om helt at sætte Bendtner uden for kamptruppen.

- Jeg ved ikke hvorfor (han ikke spiller, red.). Jeg går ud fra, at der er lavet en fodboldfaglig vurdering, mere er der ikke at sige om det.

- Jeg stoler på den, og sådan må det være, siger Niels Arne Eggen i podcasten Rasmus&Saga.

Den 77-årige tidligere Rosenborg-træner er sygdomsramt og fik for nylig amputeret begge ben.

Derfor har han svært ved at komme på træningsbanen, men han ser stadig klubbens kampe og var på Lerkendal søndag aften, da Rosenborg slog Vålerenga 3-0.

Før kampen blev en statue af Niels Arne Eggen afsløret. Den er støbt i bronze og vejer 300 kilo. Niels Arne Eggen peger væk fra Lerkendal og ud mod det Europa, hvor han selv fejrede store triumfer med Rosenborg.

For Nicklas Bendtner peger det samme vej…

Han har blot spillet fem kampe i denne sæson og ikke været i aktion siden slutningen af april.

Hans weekend stod ikke på fodbold, men på bryllup i Italien, hvor han var blandt gæsterne til Caroline Wozniackis bryllup.

