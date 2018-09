Rosenborg-legende støtter Bendtner i den svære tid

Nicklas Bendtner er skadet for tiden, men den danske angriber ventes at være tilbage i aktion inden for en måned, så han kan hjælpe sin arbejdsgiver Rosenborg, der kæmper for at vinde det norske mesterskab.

Den tidligere landsholdsspiller har dog også andet at se til for tiden, efter han angiveligt er blevet sigtet for at slå en taxachauffør i København.

Angriberen har dog sin klubs støtte, så længe sagen stadig er under behandling i det danske system, og også Rosenborgs største træner nogensinde erklærer sin støtte til den 30-årige dansker.

- Det, jeg kan sige om den sag, er følgende: Nicklas har opført sig eksemplarisk her i Rosenborg, efter han skiftede til den her klub. Nu er sagen så hos det danske politi. Han er jo bare blevet anmeldt. Der er to sider af samme sag, og så må vi se, hvad det ender med. Alle er uskyldige, til det modsatte er bevist ved dom. Og der er vi ikke, siger Niels Arne Eggen til Dagbladet i Norge.

Nicklas Bendtner har kontrakt med Rosenborg frem til 31. december 2019. Den danske angriber har scoret fem ligamål for Rosenborg denne sæson.

