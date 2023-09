Rosenborg sender dansk profil til tyrkisk klub

Efter tre og et halvt år i Rosenborg drager Carlo Holse videre i karrieren.

Tyrkiske Samsunspor oplyser således på det sociale medie X, at klubben har hentet den 24-årige dansker ind på en fireårig kontrakt.

Rosenborg bekræfter også skiftet på sin hjemmeside.

Den tidligere U21-landsholdsspiller nåede 123 kampe for Rosenborg, hvori han bidrog med 24 scoringer. Han blev desuden Eliteseriens mest assisterende spiller sidste år.

- Det er vanskeligt at forlade Rosenborg nu. Jeg havde håbet at give et mesterskab tilbage for den støtte, som klubben, byen og fansene har givet mig i min tid her.

- Det har personligt været de bedste år i mit liv. Jeg har fået venner for livet og vil se tilbage på disse år som uundværlige, siger han til Rosenborgs hjemmeside.

For FCK nåede han som ung 46 kampe, inden han drog videre til Rosenborg i januar 2020.

Samsunspor er nyoprykker i den tyrkiske Super Lig og har åbnet den nye sæson med beskedne et point i tre kampe.