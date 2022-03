Russisk vrede mod Norden: De presser spillerne

Det lader til at være et spørgsmål om tid, før Anders Dreyer præsenteres i FC Midtjylland på en kontrakt, der løber resten af denne sæson.

Danskeren er på kontrakt i russiske Rubin Kazan, men udenlandske spillere har af FIFA fået lov til at forlade Rusland frem til 30. juni.

Indtil videre har 32 udenlandske spillere gjort brug af muligheden, og den er der blandt russiske klubber ikke tilfredshed med.

Den russiske landstræner, Valery Karpin, der også er træner for Rostov, har indtil videre set fem spillere forlade klubben - to af dem svenskere.

I et interview med russiske RB Sport påstår han ifølge Aftonbladet, at den svenske duo samt norske Magnus Knudsen, 20 år, er blevet udsat for et 'hårdt pres' for at forlade Rusland. Det pres skal være kommet fra familie og fodboldforbund.

- Hvilket argument kan jeg komme med, når spillerne siger, at deres mødre græder og ikke kan sove om natten? Hvad skal man sige til dem? At de skal hilse og sige 'græd ikke, mor?'

Han bliver spurgt, om han føler, at det er fodboldforbundene, der presser spillerne.

- Det er ikke noget, jeg føler, det ved jeg. Spillerne har ikke lagt skjul på, at det er tilfældet.

Mens Anders Dreyer altså er på vej retur til Superligaen for en stund, er der lige nu intet nyt om hans holdkammerat Oliver Abildgaard.

Det svenske fodboldforbund afviser over for Aftonbladet, at det har presset spillere til at forlade Rusland.