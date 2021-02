Rygterne svirrer: Afviser blankt

Ifølge svenske Sportbladet vil mesterklubben Malmö FF med Jon Dahl Tomasson i spidsen købe angriberen Dino Islamovic i Rosenborg, der er under ledelse af Åge Hareide.

Nordmanden og danskeren udgjorde som bekendt trænerteamet på det danske landshold, før Kasper Hjulmand tog over, så der er ingen tvivl om, at de to har hinandens telefonnummer kodet ind.

Men over for Adresseavisen forklarer Hareide imidlertid, at han ikke har været i dialog med Tomasson om en transfer af Islamovic.

- Jeg kan i hvert fald afkræfte, at Malmö har været i kontakt med os, og jeg har ikke talt med Jon Dahl Tomasson om Dino. Jeg ved, at Malmö jagter en angriber, og jeg tror, at vi snuppede Stefano Vecchia for snuden af dem, siger Hareide til det norske medie.

- De har været ude efter angriberen i SønderjyskE (Haji Wright, red.) og en del andre navne. Blandt andre en U21-spiller udlånt fra Brighton til Coventry (Viktor Gyökeres, red.). Men der er ikke så mange at vælge imellem derude, lyder det videre.

Skulle Jon Dahl Tomasson finde på at ringe til Åge Hareide angående Dino Islamovic, kan han lige så godt spare sig det på forhånd.

- Dino er mit førstevalg, og jeg vil beholde ham.

27-årige Dino Islamovic indledte sin karriere i Malmö FF for knap 10 år siden, men det bliver altså ikke til noget comeback i denne omgang.

