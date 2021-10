Rystet landstræner: Aldrig oplevet sådan en opførsel

’Siden jeg startede som fordboldtræner i 1977 og siden 1990 i international fodbold, har jeg aldrig oplevet en lignende opførsel fra en spiller. Ikke engang i nærheden’.

Ordene kommer fra den 73-årige svensker, Lars Lagerbäck, i hans netop udkomne erindringsbog ’Folk og fotball – 40 år med humor og alvor’.

De omhandler en episode fra tiden, hvor han og hans assistent, Per Joar Hansen var landstrænere for Norge. Et job, de senere blev fyret fra efter en mislykket EM-kvalifikation.

Duo’en gennemgik de fejl, der blev begået op til et selvmål mod Serbien, herunder angriberen Alexander Sörloths ansvar for forløbet, da denne reagerede meget kraftigt og et skænderi fandt sted.

’Jeg burde have stoppet diskussionen mellem mig, Alexander Sörloth og Per Joar Hansen og stillet følgende ultimatum: ’Ret ind og vær loyal mod vores måde at spille på eller forlad truppen’, skriver Lars Lagerbäck ifølge VG

Alexander Sörloth var langt fra begejstret over at få kritik af Norges svenske landstræner, Lars Lagerbäck. Foto: Carmen Jaspersen/Ritzau Scanpix

Han gav efterfølgende spillerne chancen for at tale om sagen på et møde uden trænerne.

’Det kan godt betale sig at kigge sig selv i spejlet i visse situationer og vise en vis ydmyghed, skriver Lagerbäck om Sörloth i bogen, før Per Joar Hansen supplerer:

’På et tidspunkt blev jeg så provokeret af Alexander Sörloths opførsel, at jeg ikke længere kunne holde mig tilbage: ’Et ord til, Alex, og du er ude’.

Han og kollegaen følte dengang, at den tidligere FC Midtjylland-angriber kun var ude på at dolke dem i ryggen, og det skabte et stort ubehag, fysisk som psykisk.

I Norge tog Ståle Solbakken over, mens 55-årige Per Joar Hansen blev cheftræner i Östersund i Allsvenskan – såmænd med Lars Lagerbäck som assistent.

Alexander Sørloth er for tiden udlejet fra RB Leipzig til Real Sociedad.