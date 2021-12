Så faldt hammeren: Dømt for matchfixing

Pawel Cibicki, der tidligere har optrådt for det svenske U-21-landshold, Malmö FF og Leeds United, er onsdag blevet dømt for at være involveret i matchfixing

En betinget dom og udelukkelse fra sport i fire år.

Det blev afgørelsen i retssagen mod Pawel Cibicki, der sad på anklagebænken for at være part i en matchfixingskandale.

Det skriver flere medier, heriblandt svenske Aftonbladet.

Cibicki har tidligere optrådt for Leeds United og Allsvenskan-klubberne Malmö FF samt IF Elfsborg, og det var i sidstnævnte klub, at den ulovlige episode fandt sted.

Den 27-årige svensker er nemlig blevet dømt for at modtage et gult kort bevidst i foråret 2019, og hovedpersonen fik efter sigende ikke mindre end 300.000 svenske kroner - svarende til 215.000 kroner - for at komme i dommerens sorte bog.

I første omgang blev Cibicki frikendt for alle anklager i byretten, men dommen blev senere anket til appelretten, hvor retsmøderne blev afholdt i slutningen af november.

Onsdag faldt hammeren så, hvor den offensive fodboldspiller fik sin dom for matchfixing. Cibicki har nægtet sig skyldig gennem hele forløbet.

Den tidligere svenske U-21-landsholdsspiller afviste nemlig alle anklager og berettede i stedet, at det store pengebeløb var et lån. Dommen kan ankes til Den Internationale Sportdomstol (CAS)

Pawel Cibicki tørner i øjeblikket ud for polske Pogon Szczecin, hvor han senest var i aktion på grønsværen i foråret 2020.

