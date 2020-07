Scorer mod topholdet

Søren Rieks lignede længe en matchvinder for Malmö FF, som mandag tog imod Norrköping i den bedste svenske fodboldrække, Allsvenskan.

Men Malmö-mandskabet kunne ikke holde den føring, Rieks havde skaffet tidligt i kampen, og opgøret endte 1-1.

Efter 36 minutter hamrede Rieks bolden op i nettaget, efter at Anders Christiansen havde sørget for assisten.

Det var den anden ligascoring i denne sæson for 33-årige Rieks, der tidligere har spillet for Esbjerg. Rieks og Christiansen spillede hele kampen for Malmö FF.

Hjemmeholdets føring holdt længe, men det svenske tophold slog til efter 88 minutter. Og igen kom en dansker i positivt fokus.

Det var nemlig udeholdets danske stopper, Rasmus Lauritsen, der stod for assisten, da den tidligere Vejle-spiller headede bolden hen til Pontus Almqvist, der sparkede 1-1-udligningen fladt ind via den ene stolpe.

Malmö, der har Jon Dahl Tomasson som cheftræner, havde også den danske back Jonas Knudsen på banen i hele kampen.

Både Christiansen og Knudsen fik et gult kort i løbet af anden halvleg.

Med det uafgjorte resultat topper ubesejrede Norrköping tabellen med 17 point efter 7 kampe.

Elfsborg med Frederik Holst på banen i de første 45 minutter vandt mandag 2-1 ude over Kalmar og er nummer to med 13 point.

Malmö FF, som missede muligheden for at komme helt med frem i toppen af rækken, har ti point helt nede på en ottendeplads i den fortsat tætte liga.

