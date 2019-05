Se dansk kongekasse: - Burde ikke være spillet

Mike Jensen udlignede for Rosenborg med et brag af en flugter, men banen var så ringe, at kampen burde være aflyst, mente han

Der er langt mellem opmuntringerne i denne sæson for det ellers notoriske tophold, Rosenborg, og ikke mindst for danske Nicklas Bendtner.

Til gengæld tog en anden dansker hovedrollen på sig, da Rosenborg reddede 1-1 mod Lillestrøm.

Du bør således unde dig selv at nyde Mike Jensens kongekasse af en udligning efter godt en times spil. En scoring, som den hårdt arbejdende anfører da også fejrede med en vis glæde.

Til gengæld var han så langt fra begejstret for den bane, han havde spillet på, og som han betegnede som både ’en skandale’ og ’pinlig’.

- Kampen burde ikke være spillet, når banen er i den forfatning, sagde han i et interview med Eurosport efter kampen.

Rosenborg-træner Eirik Horneland blev efter kampen bombarderet med spørgsmål om den anden dansker, Nicklas Bendtner, der ikke var udtaget til truppen.

Han svarede, at hans fravær ikke skyldtes et interview tidligere på ugen, og at Bendtner ikke er til salg. Det sidste havde hans arbejdgiver, formand Ivar Koteng altså ellers udtalt i pausen af kampen.

Selv tyede Bendtner til en Instragram-story lørdag aften. Han takker for støtten og erklærer, at han håber snart at kunne være med til at hjælpe klubben ud af krisen.

