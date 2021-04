Sender dansker-sag videre til forbund

Den norske fodboldklub Strømsgodset sender sagen om den tidligere træner Henrik Pedersen videre til det norske fodboldforbund (NFF).

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Det sker, efter at klubben har fået resultaterne af en advokatundersøgelse.

Advokaterne har gransket det forløb, der blandt andet endte med, at Henrik Pedersen stoppede som træner i klubben efter beskyldninger om racisme.

- De undersøgelser, advokatfirmaet Kleven & Kristensen har lavet på vegne af Strømsgodset Toppfotball, giver efter styrets overbevisning grundlag for at konkludere, at klubbens tidligere træner har brugt uacceptable ord og udtryk, som er i strid med klubbens og idrættens nultolerance over for enhver form for diskrimination og krænkelse, skriver klubben på sin hjemmeside.

Strømsgodset fremhæver derefter en række paragraffer fra Norges Idrætsforbund (NIF) og NFF.

NFF skal nu tage stilling til, om sagen skal have konsekvenser for Henrik Pedersen.

Klubben understreger også, at Henrik Pedersen skal anses som uskyldig, indtil der er træffes en afgørelse i NFF.

Sagen om den danske tidligere træner i Strømsgodset nåede offentligheden, da flere norske medier i begyndelsen af april skrev, at danskeren af syv anonyme spillere var blevet beskyldt for racisme.

Pedersen afviser, at han skulle være kommet med diskriminerende udsagn, som det hævdes. Alligevel blev han enig med klubben om at stoppe samarbejdet.

Henrik Pedersen ønsker ikke at udtale sig i sagen, men hans advokat, Erik Flågan, har i en skriftlig udtalelse udtrykt uenighed med Strømsgodsets beslutning.

- Vi tager bestyrelsens konklusion til efterretning, men er uenige i vurderingen af, at der er grundlag for at nå den konklusion, skriver han.

- Henrik Pedersen har eftertrykkeligt givet udtryk for sin nultolerance over for enhver form for fordomme eller diskriminering af hudfarve, etnicitet, køn, orientering eller religiøs overbevisning.

- Men han erkender, at nogle ord og udtryk, han har brugt, måske er blevet opfattet anderledes, end han havde til hensigt, skriver advokaten.

Han understreger desuden, at Henrik Pedersen er klar til at give sit syn på sagen over for NFF, når den tid kommer.

I weekenden meddelte både bestyrelsesformand Ivar Strømsjordet og daglig leder Dag Lindseth Andersen, at de trak sig. Også sportschef Jostein Flo har tidligere sagt farvel til klubben.