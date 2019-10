Sendte sms forkert: Nu er han anmeldt for dødstrusler

Forholdet mellem den tidligere norske topdommer Svein-Erik Edvartsen og det norske fodboldforbund har længe været på frysepunktet.

Edvartsen har ikke dømt en kamp siden 2017, hvor en af hans assistenter beskyldte ham for mobning og chikane. Siden da har den tidligere dommer ligget i konflikt med fodboldforbundet, hvor der to gange siden er indgået forlig.

For en uge siden skrev norske Dagbladet en ny artikel om, at Svein-Erik Edvartsen var på vej med et nyt søgsmål mod fodboldforbundet på 7,2 millioner norske kroner - blandt andet for tabt arbejdsfortjeneste, fordi han ikke længere fungerer som dommer i norsk topfodbold.

Den artikel delte hovedpersonen med en såkaldt delegeret fra det norske fodboldforbund via sms, hvorefter tingene for alvor eskalerede. Modtageren af sms-beskeden var således ikke imponeret over søgsmålet fra Edvartsen, men i stedet for at sende en sviner til en tredjemand, så kom han til at sende beskeden som et svar til Edvartsen.

- Flot. Han burde have et nakkeskud. Jeg håber, NFF (Norges fodboldforbund, red.) kommer med et modsøgsmål og kører den helt igennem. Nu har han brugt hele det sidste år på at hænge andre dommere ud. Det er hans holdkammerater, lyder det i sms'en, som VG har fået lov at bringe et skærmbillede af.

Uheldigt. Mildest talt. For Svein-Erik Edvartsen ser ikke med milde øjne på det fejlagtige svar. Han har anmeldt manden for dødstrusler.

- Jeg bekræfter, at politianmeldelsen er sendt. Jeg er vel kendt for at tale mere end de fleste, men når det gælder det, som det nu handler om i denne sag, nemlig en dødstrussel, så er der nul tolerance, forklarer Edvartsen til VG og understreger, at han tager truslen alvorligt.

- Ja, ellers havde jeg ikke politianmeldt det. Jeg ved jo ikke, hvem vedkommende kommunikerer med.

Manden bag truslen har flere gange beklaget over for dommeren, men det lader ikke ikke til at have fået ham til at ændre holdning. Og det norske fodboldforbund har også suspenderet den delegerede, indtil politiet har undersøgt truslen.

- Det er selvfølgelig ikke acceptabelt sprogbrug fra en af vores frivillige delegerede. Det har vedkommende fået klar besked om, og han har beklaget på det kraftigste - og understreget at han ikke mente det bogstaveligt. Vedkommende vil ikke blive brugt som delegeret, indtil politiet har vurderet sagen, skriver fodboldforbundets kommunikationschef, Yngve Haavik, i en sms til VG.

