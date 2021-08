Sex-skandale udvikler sig: Dansker ude af truppen

Den norske klub Brann Bergen har henover sommeren fået tre danskere til klubben i form af spillerne Japhet Sery Larsen og Mikkel Andersen samt den nye sportslige leder Jimmi Nagel Jacobsen.

I den seneste tid er det kommet frem, at der har været en fest mandag aften på klubbens stadion, hvor festen udviklede sig til sex med kvinder på græsset. Det har siden medført, at det norske politi har valgt at efterforske, hvorvidt der har været foretaget noget kriminelt.

Lørdag har Brann-ledelsen med daglig leder Vibeke Johannesen i spidsen afholdt et pressemøde. Her er det kommet frem, at førnævnte Mikkel Andersen ikke har været med til dagens træning, ligesom han heller ikke kommer med til deres kommende kamp.

Det gælder også for holdkammeraten Kristoffer Barmen. Det sker efter aftale med spillerne, fortæller Brann-lederen til blandt andet Aftenposten.

- Det har været en meget speciel uge for os og for dem. Der har været mange spørgsmål om deres rolle i de interne regelbrud, som der skete. Det har været meget belastende for dem, fortæller Johannesen.

Endvidere fortæller klubbens træner Eirik Horneland, at han har talt med begge spillere, og for Mikkel Andersens vedkommende var sagen klar.

- Jeg har talt med Mikkel i morges. Han har haft det hårdt, og han var ikke mentalt klar til at være med til kampen, lyder det fra Horneland til førnævnte medie.

For Brann-ledelsen er sagen helt uacceptabel.