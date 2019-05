Sidste udvej: - Bendtner må fritstilles

- Nicklas Bendtner må sælges så snart, at sommervinduet åbner. Er det ikke muligt at sælge, så må han lejes ud eller fritstilles, lyder det fra norsk fodboldjournalist

Se også: Frustreret Bendtner: Uholdbart!

Nicklas Bendtner var tidligere på ugen fremme og sige, at hans situation i Rosenborg er uholdbar.

At danskeren i sæsonens første ligasejr så hele kampen fra bænken fik bægeret til at flyde over for danskeren, der ikke har fået mange minutter i årets første spillemåned.

Men nu forsvarer den norske Dagbladet-journalist Morten Pedersen træner Eirik Hornelands valg og mener, at Bendtner har manglende selvindsigt.

Under overskriften 'Det sidste år har ødelagt alt for Bendtner - han må væk fra Rosenborg', har han skrevet en hel klumme om danskerens situation.

- Nicklas Bendtner er pt ikke god nok til at starte kampe for Rosenborg. Ikke med bolden, og ikke uden. Han scorer ikke mål, og han laver ikke det defensive arbejde, der kræves af en Rosenborg-angriber, lyder det fra Pedersen.

- Rosenborg er et dårligere hold med Nicklas Bendtner på banen. Rosenborg, som de helst ønsker at fremstå, kan ikke spille med den type angriber.

- Nicklas Bendtner må sælges så snart, at sommervinduet åbner. Er det ikke muligt at sælge, så må han lejes ud eller fritstilles.

- Hvor han sidder nu, utilfreds og i dårlig fodboldform, er han mest et problem, og dem har Eirik Horneland nok af, lyder det.

Artiklen fortsætter under billederne

Nicklas Bendtner i sin seneste kamp med fuld tid. Den blev tabt 0-3. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/Ritzau/Scanpix

Nicklas Bendtner under træningen. Foto: Erik Eikebrokk

I sæsonens første seks ligakampe og ene pokalkamp er det blot blevet til 184 minutters spilletid for danskeren, der heller ikke har scoret.

Eneste fulde kamp var 0-3-blamagen mod Molde. Lørdag gælder det udekampen mod Lillestrøm, der ligesom Rosenborg ligger i bunden af rækken.

Onsdag var også den lokale avis Adressa ude med kritik af Bendtner.

- Jeg tror ikke, at han har nogen fremtid i klubben. Jeg tror, at det handler om at komme sig til en anden klub, så hurtigt, det lader sig gøre, siger avisens fodboldkommentator Birger Løfaldli til til NRK.

I seneste kamp mod Sarpsborg var det 19-årige Erik Botheim, der startede inde, og det skulle være et signal til Bendtner om, at han kun er tredjevalg.

- Det virker som om, at Rosenborg har afskrevet ham, lød det fra Løfvaldi.

Også NRK-eksprten Carl-Erik Torp pegede på, at Bendtners dage i Rosenborg er talte.

- Hverken Rosenborg eller Bendtner selv vil være interesseret i, at han er der, hvis han ikke bidrager på banen, sagde han.

Ekstra Bladet forsøgte i sammenhæng med onsdagens citater at få en kommentar fra Bendtners agent Ivan Marko Benes, men uden held.

31-årige Nicklas Bendtner har gang i sin tredje sæson i Rosenborg. Mens første sæson endte med 19 mål og en topscorertitel, så gik det lidt ned ad bakke sidste år og er blevet helt skidt nu med lidt mere end et halvt år tilbage af kontrakten.

Vilde FCK-planer: Singlefest og all inclusive i Parken

Bendtners mange skandaler: Hærværk, druk og taxi-tragedier

Drømmejobbet i United - sådan var det

Se også: Bendtner afslører: - Gammel for første gang