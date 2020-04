- Sindssygt med Zlatan

Hammarby-danskeren Jeppe Andersen haft fornøjelsen af at træne sammen med Zlatan Ibrahimovic i Hammarby. Den svenske verdensstjerne er medejer af den svenske klub og har trænet med et par gange på grund af den italienske nedlukning af Serie A.

Netop usikkerheden omkring, hvornår Serie A kommer i gang igen, har tændt for rygterne om, at Zlatan Ibrahimovic skal finde sig et andet sted at spille. Og med formen holdt ved lige i Hammarby er det naturligt, at snakken om et match her kan være på tale.

- Det ville da være sindssygt, hvis han kom til Hammarby og spillede med sammen med os. Han er jo næsten for stor til den svenske liga, så jeg ved ikke, hvordan det ville blive tacklet, siger Jeppe Andersen Viaplay Sport Live.

- Der ville selvfølgelig være en masse medieovervågning af Hammarby, og han ville sætte klubben mere på verdenskortet, end han allerede har gjort nu.



- Det ville give en masse indtægter, og sportsligt ville det give et kæmpe skub til klubben, så det ville være helt sindssygt, lyder det fra Hammarby-danskeren.



