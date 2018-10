Skal tage beslutningen nu: Tilliden til Bendtner er afgørende

Hvis Rosenborg forventer, at Nicklas Bendtner bliver dømt, så tror klublegende ikke, at klubben lader danskeren spille mere

Nicklas Bendtner er klar igen efter sin lyskeskade, og Rosenborg planlægger at bruge ham igen, selvom danskeren torsdag blev tiltalt i sagen fra september, hvor han er beskyldt for at brække kæben på en taxachauffør i det københavnske natteliv.

Den norske avis VG har spurgt flere klublegender, om det er rigtigt at bruge danskeren inden retssagens start 2. november.

- Hvis han ikke får lov at spille, så bliver han jo på en måde forhåndsdømt. Men hvis han får lov at spille, så er der jo også nogen, der reagerer på det. Det er en vanskelig sag, siger den tidligere midtbanespiller Bent Skammelsrud, der var en storspiller i 90'erne, til VG.

- Men jeg hælder mod, at så længe han ikke er dømt, så er han uskyldig og bør få lov at spille. Det er jo sådan, det er i samfundet ellers, siger Skammelsrud.

Bendtners fremtid er på spil. Rosenborgs tro på danskeren bestemmer, hvor meget danskeren spiller de kommende uger. Foto: All Over

Han peger på, at klubben selv har bedre forudsætninger for at vurdere, om danskeren skal spille.

- Hvis han har sagt til dem, at han er uskyldig, og Rosenborg tror på den version, så tænker jeg, at han bør komme til at spille. I modsat fald - hvis Rosenborg tror, at han bliver dømt - så tror jeg ikke, at de lader ham spille, siger Skammelsrud.

- Jeg håber inderligt, at han ikke bare får lov at spille, fordi Rosenborg skal ud i vigtige kampe, men at der er andre vurderinger, der ligger bag, siger Skammelsrud.

Rosenborg fører i øjeblikket den norske Eliteserie med fire point ned til Brann med fem kampe igen.

Næste søndag venter en udekamp mod Lillestrøm, og inden for 11 dage venter yderligere en udekamp i Europa League mod østrigske Salzburg og en udekamp mod Brann samt en pokalsemifinale mod Start dagen før Bendtners retssag indledes.

VG har også spurgt den tidligere Rosenborg-træner Nils Arne Eggen og den tidligere midtbanespillere Roar Strand og begge mener, at Bendtner bør spille frem til retssagen, mens den tidligere angriber Gøran Sørloth ved meget lidt om sagen og blot håber, at den kommer til at gå godt.

Nicklas Bendtner var senest i aktion for Rosenborg 30. august, og natten til 9. september skete episoden med taxa-chaufføren, der brækkede sin kæbe.

