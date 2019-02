Skandale-derby: Vil lade sig taberdømme

GAIS afviser nu at det afbrudte pokalderby vil blive færdigspillet

Mandagens Göteborg-derby mellem GAIS og IFK blev kort inde i anden halvleg afbrudt, da tilhængere fra IFK Göteborg begyndte af kaste fyrværkeri på banen.

Det var oprindeligt meningen, at kampen skulle genoptages uden tilskuere tirsdag, men det afviste GAIS, da målmand Marko Johansson stadig havde mén fra fyrværkeri der var sprunget ved siden af ham.

Skandalen fortsætter: Nu nægter de at spille kampen færdig

Onsdag kunne meldte klubben så ud, at man ikke ønsker at genoptage kampen overhovedet.

- Personskader, dårlig PR for klubben og fodboldens varemærke som følge af omfattende ordensbrud af denne karakter, er ikke noget som GAIS vil stille op til, skriver klubben på deres hjemmeside.

Skandalekamp afbrudt: Nu er afgørelsen kommet

Kan blive straffet

GAIS kan nu se frem til et skrivebordsnederlag på 0-3 i kampen mod IFK, men deres beslutning om at trække sig fa kampen, kan også få betydning for fremtidige pokalturneringer. Det fremgår af reglerne fra det svenske fodboldforbunds hjemmeside:

- Klubber som ikke stiller op eller udtræder af turneringen, kan ikke tilmelde sig til næste års turnering, står der skrevet i reglerne på det svenske fodboldforbunds hjemmeside.

Göteborg-klubbens klubchef, Erik Bergqvist, er klar over konsekvenserne, men holder fast i beslutningen.

- Det var en enkelt beslutning, men samtidig en kontroversiel beslutning. Nu ser vi frem mod kamp tre i gruppespillet, og lægger episoden bag os.

- Vi er klar på, at regelværket eventuelt kan straffe os, siger klubchef Erik Bergqvist til klubbens hjemmeside.

IFK Göteborg vil ikke have en skrivebordssejr foræret. De vil slå GAIS på banen. Foto: Ritzau Scanpix.

Vil skåne konkurrenter

Tredje runde i den svenske pokalturnering spilles i et gruppespilsformat. Udover IFK Göteborg er GAIS også i gruppe med Örebro og lav-divisionsholdet Nyköping. Beslutningen om at trække sig er også taget af hensyn til de øvrige modstandere.

- Vi ønsker, at gruppekollegerne Örebro SK og Nyköping BIS ikke skal påvirkes af en eventuel udskydelse af næste grupperunde, skriver GAIS på deres hjemmeside.

Næste runde i gruppen spilles allerede i den weekenden. Bekræftes skrivebordsnederlaget vil GAIS falde ned på sidstepladsen i gruppen efter to kampe, og vil dermed have udspillet sin chance i gruppen, da kun førstepladsen går videre til kvartfinalerne.

Se også: Skrækskade på banen: - Jeg kunne være død

Se også: Ingen særbehandling til 'løsladt' Bendtner

Se også: Superliga-klub bløder: Tabte millioner sidste år