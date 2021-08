Skandale i danskerklub: Spillere har sex på stadion

Danskerklubben SK Brann i Bergen er på den anden ende i disse dage. Kort før klubben genoptager den norske ligasæson, befinder den sig midt i det, der først var en festskandale, men som nu har udviklet sig til også at være en sexskandale.

Det begyndte som en historie om, at en gruppe spillere havde dummet sig ved at tage i byen og slutte festen på klubbens stadion mandag aften. Vel at mærke uden tilladelse til hverken at drikke sig fulde eller opholde sig på stadion.

Senere kom det frem, at der havde været 12 spillere med, og at de havde 'eksterne gæster' med ind på stadion. Nu løfter Bergens Tidende sløret for, hvilke gæster der var tale om.

Overvågningskameraerne på Brann Stadion opfangede, hvad der skete natten til tirsdag. Spillerne og deres fire kvindelige gæster ankom mellem 00.30 og 1.00. Avisen skriver, at flere af spillerne 'havde seksuel omgang' med kvinderne og sprang letpåklædte rundt på banen.

Klubbens danske sportschef, Jimmi Nagel Jacobsen, siger til Bergensavisen, at det 'på ingen måde er acceptabelt'.

- Vi har haft en alvorlig snak med spillergruppen i morges. Det er klart, at det for de 12 involverede vil få konsekvenser i en eller anden form, siger den tidligere Esbjerg-boss.

Situationen bliver ikke bedre af, at Brann har kniven for struben i Eliteserien, hvor holdet har bare 7 point for 14 kampe og ligger sidst i tabellen, før ligaens anden halvdel begynder i weekenden.

Den tidligere Silkeborg-anfører Daniel A. Pedersen erkender, at der er tale om en fejl. Foto: Claus Bonnerup/Polfoto

Kollektiv hjerneblødning

En af de involverede spillere, Kristoffer Barmen, siger til Bergens Avisen:

- Det var en kollektiv hjerneblødning. Vi har gravet os et rigtig, rigtig stort hul, som det er svært at komme ud af.

Det var meningen, at holdet bare skulle være samlet om noget socialt for at byde nogle nye spillere velkommen, men det udviklede sig til en regulær fest med alkohol og altså deltagelse af andre personer.

Holdets danske anfører, Daniel A. Pedersen, vil over for VG ikke komme nærmere ind på, hvilke spillere der deltog i festen. Han er dog på linje med sine chefer

- Det er ikke det, vi har behov for i den situation, vi er i. Vi må lægge os fladt ned og sige, at det var en fejl. Vi kan ikke gøre noget ved det, der er sket, men vi kan fokusere på at opveje for det, siger han.

Pedersen er ikke den eneste dansker i Brann. Hen over sommeren har han fået selskab af Mikkel Andersen og Japhet Sery Larsen, der begge kom til klubben fra FC Midtjylland.