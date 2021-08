Skandalefest i danskerklub efterforskes for muligt seksuelt overgreb

Norsk politi har startet en efterforskning af et muligt seksuelt overgreb i forbindelse med skandalefesten i danskerklubben Brann

Der står alvorligt til i den norske fodboldklub Brann. De seneste par dage har norske medier afsløret, hvordan tolv af holdets spillere natten til tirsdag holdt fest på Branns stadion sammen med syv kvinder efter en bytur.

Først lød historien, at spillerne havde dummet sig ved at drikke sig fulde, senere kom det dog frem, at flere af spillerne 'havde seksuel omgang' med kvinderne og sprang letpåklædte rundt på banen.

Nu er det lokale politi gået ind i sagen efter at have modtaget oplysninger om et muligt seksuelt overgreb i forbindelse med festen på stadionet.

Har ikke modtaget nogen anmeldelse

'Politiet har ikke modtaget nogen anmeldelse i sagen, men ud fra oplysninger vi har modtaget samt vores egne undersøgelser, vurderer vi, at der er grundlag for at undersøge, om der er sket en kriminel handling,' oplyser norsk politi ifølge VG i en pressemeddelse.

Politiet skriver desuden, at de af hensyn til videre efterforskning ikke vil give flere detaljer, og derfor vides det ikke, hvad der har fået dem til at gå ind i sagen, selvom de ikke har modtaget en anmeldelse.

Klubbens danske sportschef, Jimmi Nagel Jacobsen, udtalte tidligere på ugen, før nyheden om politets efterforskning kom frem, at spillernes handlinger var 'på ingen måde acceptabel. Arkivfoto: Anders Brohus

- Hvad vi har fået af information, og hvordan vi har fået den, vil jeg ikke sige noget om. Med de oplysninger, vi har fået, og undersøgelser, vi har foretaget, mener vi, at der er grundlag for efterforskning, siger leder i Hordaland politi Gunnar Fløystad til VG.

Gunnar Fløystad oplyser desuden til den norske avis, at politiet har en mistænkt i sagen, som politiet endnu ikke har været i kontakt med.

Fredag blev daglig leder i den bergensiske klub, Vibeke Johannesen, set forlade den lokale politistation i Bergen. Johannesen bekræftede til den lokale avis Bergens Tidende, at hun havde været inde at snakke med politiet, men havde ellers ingen yderligere kommentarer til sagen.

Klubben er også i sportslig krise, hvor Brann efter første halvdel af sæsonen ligger på en sidstepladsen i Eliteserien.