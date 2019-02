Skandalekamp afbrudt: Nu er afgørelsen kommet

Mandag aften blev lokalopgøret mellem IFK Göteborg og Gais i den svenske pokalturnering afbrudt få sekunder inde i anden halvleg ved stillingen 0-0.

Dommeren fløjtede kampen af, da IFK Göteborg-tilhængere bag Gais-målet på Bravida Arena begyndte at sende fyrværkeri mod banen og tænde romerlys.

Efter en times pause kom beskeden om, at kampen ikke blev fuldført mandag, og siden har der været divergerende meldinger om, hvordan kampen skulle afgøres - på banen eller på skrivebordet.

Tirsdag eftermiddag slår Det Svenske Fodboldforbund (SvFF) fast, at kampen skal spilles færdigt på et endnu ikke bestemt tidspunkt - men formentlig i denne uge.

Den svenske pokalturnering består af et indledende gruppespil før knockoutfasen. Ambitionen er, at kampen mellem Gais og IFK Göteborg skal spilles inden weekenden, så den dermed er afgjort inden sidste runde af gruppespillet.

Først var klubberne ellers beordret til at spille kampen færdig uden tilskuere tirsdag klokken 14, men det nægtede Gais, som forlangte at få en skrivebordssejr på 3-0.

Blandt andet fordi, at Gais-keeper Marko Johansson var så mærket efter at have stået tæt på det affyrede fyrværkeri, at han ikke ville være klar til at spille igen allerede tirsdag.

- Det begyndte at brage overalt. Jeg så, at der landede en masse ting på græsset rundt om mig. Så hørte jeg et kraftigt brag, og det begyndte at ringe i øret. Selvfølgelig blev jeg bange.

- Jeg kommer ikke på banen i dag (tirsdag, red.). Det går ikke. Det ringer stadig for øret, og jeg har rigtig ondt i hovedet. Jeg formåede ikke at sove i nat, siger han til den svenske avis Aftonbladet.

Siden afholdt IFK Göteborg et pressemøde, hvor klubben slog fast, at den ville gøre alt for at få kampen afgjort på banen, men at den samtidig ikke ville tage imod en 3-0-skrivebordssejr, fordi Gais nægtede at stille op tirsdag eftermiddag.

IFK Göteborg fik dermed sin vilje, da kampen nu skal spilles færdigt.

