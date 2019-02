Skandalekamp skal spilles færdig uden tilskuere

Pyroteknik fra hjemmeholdets fan-afsnit fik dommeren til at afblæse mandagens Göteborg-derby, der nu skal afvikles tirsdag uden tilskuere

Du kan se still-billeder fra episoden i tv-klippet ovenfor

Göteborg-debyet mellem IFK Göteborg og Gais mandag aften blev afblæst i anden halvleg ved stillingen 0-0, da fyrværkeri fra IFK Göteborgs fan-afsnit begyndte at regne ned over banen, skriver Aftonbladet.

Ifølge avisen har begge klubber har nu bekræftet, at pokal-kampen skal spilles færdig klokken 14.00 tirsdag uden tilskuere.

Anden halvleg var kun 15 sekunder gammel, da dommer Glenn Nyberg beordrede spillerne fra banen.

Rival-opgøret, som også kaldes 'Göteborgklassikeren' eller 'Arbejderderbyet,' udviklede sig til en regulær krigszone, da hundrede-vis af raketter begyndte at regne ned over grønsværen.

Gais-målmand Marko Johansson, som bevogtede målet foran IFK's fan-afsnit, blev fanget midt i virvaret af røg og raketter, men slap dog uden fysiske mén.

IFK Göteborgs anfører, Sebastian Ohlsson, fordømte efter kampen begivenhederne, og ikke mindst de fans, der stod bag.

- De ødelægger det for alle andre. For både spillere og tilskuere.

- Det her får økonomiske og sportslige konsekvenser for IFK. Det er en lille gruppe individer, som ikke ved, hvordan man skal opfører sig, siger han ifølge Aftonbladet.

IFK Göteborgs direktør, Max Markusson, var ligeledes klar i spyttet, da han efterfølgende udtalte sig om om episoden.

- Vil vil forsøge at identificere de personer, der er ansvarlige for det her, og stille dem til ansvar, siger han.

Se også: Markant forbud i storklub: - Kommer til at hjælpe spillerne til at præstere

Se også: Klubboss tordner mod dansk sportschef: - Ekstremt uprofessionel

Se også: Mistænkt for vold: Fodboldspiller afhørt af politiet