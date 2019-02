Skandalen fortsætter: Nu nægter de at spille kampen færdig

Mandag aften blev lokalopgøret mellem IFK Göteborg og Gais i den svenske pokalturnering afbrudt få sekunder inde i anden halvleg.

Dommeren fløjtede kampen af, da Göteborg-tilhængere bag Gais-målet på Bravida Arena begyndte at sende fyrværkeri mod banen og tænde romerlys.

Gais-keeperen Marko Johansson følte sig ikke tilpas på banen.

- Det begyndte at brage overalt. Jeg så, at der landede en masse ting på græsset rundt om mig.

- Så hørte jeg et kraftigt brag, og det begyndte at ringe i øret. Selvfølgelig blev jeg bange, siger han til den svenske avis Aftonbladet.

Efter en times pause kom beskeden om, at kampen ikke blev fuldført mandag, og tirsdag formiddag blev det bestemt, at kampen spilles færdig tirsdag klokken 14 uden publikum.

Men optøjerne gik så hårdt ud over Marko Johansson, at han ikke kan deltage i resten af kampen.

- Jeg kommer ikke på banen i dag (tirsdag, red.). Det går ikke. Det ringer stadig for øret, og jeg har rigtig ondt i hovedet. Jeg formåede ikke at sove i nat, siger han.

Stillingen var 0-0 mellem de to hold, da kampen blev afbrudt.

Få timer før kampen skulle genoptages tirsdag skrev Gais på sin hjemmeside, at holdet ikke vil spille kampen færdig.

- Gais' opfattelse er, at alt andet, end at klubben (Gais, red.) tildeles en 3-0-sejr, vil være et nederlag for fodbolden og en accept af gårsdagens (mandagens, red.) omfattende uroligheder, står der i meddelelsen.

