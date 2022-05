Skandalescener efter pokalfinale

Det var ikke kun i Danmark, at pokalvinderen i herrefodbold skulle findes Kr. Himmelfartsdag.

I Sverige kunne Malmö FF lade sig hylde som cupvinder efter en sejr på straffespark over Martí Cifuentes' Hammarby.

Mens både fynboer og midtjyder opførte sig pænt efter dramaet i Brøndby, så var det til gengæld skandaløse scener, der udspillede sig efter finalen i Stockholm.

Ifølge flere svenske medier, bl.a. Expressen, så stormede en stor gruppe Malmö-supporterne på banen for at fejre triumfen efter slutfløjt på Tele 2 Arena.

De blev, ifølge Aftonbladet, hurtigt mødt af maskerede Hammarby-supportere, der løb ind på banen fra den anden ende af stadion.

Politiet greb dog hurtigt ind og gik på banen i stort antal med politihunde for at få styr på den kaotiske situation.

Foto: Jessica Gow/TT/Ritzau Scanpix

Ordensmagten gik hurtigt frem mod Hammarby-fansene for at trænge dem tilbage, mens Malmö-profilen Ola Toivonen forsøgte at tale de lyseblå fans til ro og få gennet dem tilbage, hvor de hørte til. Altså på lægterne ...

- Det er en frustration, at vi skal ende her igen. Vi har gjort, alt hvad vi kunne gøre for ikke at ende her. Vi har arbejdet meget med dette og forsøgt at tage alle de foranstaltninger, vi kan, for at undgå det. Det er ren frustration. Sørgeligt, udbrød Hammarbys direktør Richard von Yxkull efter kampen til Aftonbladet.

Politiet fik styr på den truende hændelse, hvor der også blev kastet fyrværkeri på banen under sammenstødet.

Richard von Yxkull er glad for, at det ikke gik værre, men direktøren slutter med at kalde hændelsen for 'tragisk'.

