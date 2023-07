Skandaløse scener: Tilskuere stormede banen

Kampen mellem Malmö FF og AIK Fotboll blev afbrudt på grund af tilskueruroligheder, efter at AIK-tilhængerne stormede banen for at konfrontere Malmö FF's mest inkarnerede fans

Så er den gal igen.

Fansene hos de to svenske storklubber Malmö FF og AIK Fotboll har endnu en gang tiltrukket sig opmærksomhed af de forkerte årsager.

Søndagens opgør på Friends Arena mellem de to klubber blev nemlig afbrudt på grund af voldsomme uroligheder på tribunerne.

Det skriver Aftonbladet.

Urolighederne begyndte, da AIK-fansene satte ild til et Malmö-banner, hvilket fik kampens dommer til at fløjte kampen af efter 58 minutters spil.

Foto: Mickan Palmqvist/Ritzau Scanpix

Det fik dog ikke fansene til at tage en slapper - tværtimod.

Fyrværkeri blev affyret i retning af Malmös fanafsnit, hvilket fik Malmö-fansene til at svare igen med at kaste romerlys mod en familietribune og ned på banen.

En gruppe AIK-fans valgte derefter at hoppe ned på banen og løbe over mod Malmö-fansene for at konfrontere dem, men de blev stoppet af kontrollører, før de nåede helt derhen.

Kampen blev efter 70 minutters spil genoptaget med en advarsel fra dommerteamet om, at hvis det gentog sig, ville kampen blive aflyst.

Opgøret sluttede uden vinder - 0-0.

Det er langtfra første gang, at AIK og Malmös fans kommer i fokus for det negative. Begge hold var flere gange involveret i skandaløse episoder flere gange sidste sæson.