Skidedumt: Politibetjent glemmer våben på stadiontoilet

En tilskuer fandt under topkamp en pistol på det toilet, hvor en politimand før kampen havde lagt den fra sig under sine gøremål

Midt under sommerens topkamp mellem AIK og Malmö FF gjorde en trængende tilskuer et interessant fund på et toilet på Friends Arena.

På gulvet lå nemlig en pistol.

Heldigvis var der ikke tale om nogen hårdkogt hooligan, som følte sig heldig på dagen. I stedet udøvede vedkommende straks sin borgerpligt og sørgede for, at det overraskende fund blev rapporteret videre til vagtpersonalet på stadion.

Det skriver Aftonbladet, som desuden kan fortælle, at ’Polismyndighetens personalansvarsnämnd’ ser med stor alvor på sagen.

Under kampen søndag 30. juni, der blev overværet af 19.141 tilskuere, opfangede politifolk ellers et opråb om en fundet pistol på deres tjenesteradio, men ingen tænkte over, at det kunne være en af korpsets egne.

Det viste sig dog senere, at en politimand var gået på toilettet før kampen og havde lagt pistolen på gulvet under sine gøremål. Da han var færdig med dem, forlod han stedet uden pistolen.

Anklagemyndigheden indledte en undersøgelse, men kom frem til, at der ikke var tale om noget lovbrud, mens Polismyndighetens personalansvarsnämnd altså ser mere alvorligt på sagen og har anbefalet et løntræk og en disciplinær påtale.

Kampen sluttede i øvrigt 0-0 og er rent sportsligt for længst skyllet ud af hukommelsen.

