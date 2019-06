Skuffede i Brøndby - pokalhelt mod Rosenborg

Der er vist ingen grund til at rykke pokalerne sammen i skabet på Lerkendal i Trondhjem denne sæson.

For det ser ikke ud til, at der kommer flere til samlingen i år.

Mesterskabet er meget langt væk efter det elendige forår, og nu er pokaltitlen også gledet Rosenborg af hænde.

Det sørgede Lars Bohinens Aalesund for onsdag aften.

De godt 5000 tilskuere på Lerkendal måtte først igennem 120 minutters fodbold, hvor to udvisninger - en til hver - samt to scoringer - en til hver - var højdepunkterne.

Rosenborg, der havde anfører Mike Jensen centralt placeret som sædvanlig på midtbanen, var bedst set over hele kampen, men storklubben havde svært ved at tilspille sig de store chancer.

Og derfor endte det hele i straffesparkskonkurrence.

Mike Jensen gik forrest og scorede det første mål.

Ved 2-2 nappede Aalesund-målmand Andreas Lie Alexander Søderlunds forsøg, og da de næste fire spark alle endte med scoringer, kunne islandske Hólmbert Fridjónsson, der som lejesvend i efteråret 2014 aldrig formåede at slå igennem i Brøndby IF, sikre den overraskende triumf for gæsterne.

Fridjónsson mod FCK og Christian Poulsen. Islændingen var på leje i Brøndby fra Celtic. Han scorede et mål i 11 kampe og blev hurtigt sendt retur. Siden har han spillet for KR og Stjarnan i hjemlandet, inden Aalesund sidste år hev ham til Norge. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Det er uvirkeligt men en fantastisk følelse at slå Rosenborg på Lerkendal. Det har jeg som træner aldrig prøvet før, sagde Bohinen efterfølgende til Verdens Gang.

Faktisk er det første gang nogensinde, at Aalesund slår Rosenborg i Trondhjem.

- Jeg var ganske tryg før straffesparkskonkurrencen. Jeg sagde til spillerne, at for mig var de helte uanset udfaldet. Jeg havde egentlig i 2. halvleg accepteret, at det ville smutte for os, men spillerne var magiske, sagde Bohinen.

I Rosenborg var skuffelsen stor. Ganske fint illustreret af Bohinens gamle landsholdskollega sportschef Stig Inge Bjørnebye.

- Det er spil til et mål stort set hele kampen. Cup'en handler om én ting, og det er finalen, sagde han tørt.

Nicklas Bendtner var ingen steder at se, og det synes blot et spørgsmål om tid, før den danske angriber forlader klubben.

