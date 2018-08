Skuffet Bendtner: - Jeg er ikke tilfreds

Det er ikke blevet til mange mål for Nicklas Bendtner i denne sæson for Rosenborg.

Sidste sæsons ligatopscorer står kun noteret for fire træffere i 23 kampe, hvilket er en lang vej fra de 19 mål han scorede på vejen mod det norske mesterskab før sommerferien.

Nu erkender den danske angriber også, at de manglende mål heller ikke er, hvad han selv havde forestillet sig inden sæsonstarten.

Vil score mere

I et interview med det norske medie Adresseavisen fortæller en ærlig Bendtner om den skuffende sæson.

Her forklarer den tidligere landsholdsspiller, at den manglende målscoring blandt andet skyldes, at han er blevet rykket ud på kanten fra sin position som frontangriber i sidste sæson:

- Jeg er ikke helt tilfreds med det. Det er klart, at man som angriber vil score så meget som muligt. Jeg vil helst score mål, men det er fint at spille, hvor jeg gør nu. Jeg hjælper holdet til sejr, og det er jeg glad for, siger Rosenborg-angriberen.

Rosenborg og Bendtner havde dog tur i målscoringen i Europa League-kvalifikationen, hvor den danske angriber kom på måltavlen. Foto: AP/Niall Carson

I skrivende stund står Bendtner noteret for fire kasser i 18 kampe for Rosenborg i Eliteserien. Men det er faktisk ikke kun for Bendtner, at målscoringen halter et godt stykke efter.

Rosenborg har ikke en eneste spiller i top ti på topscorerlisten i denne sæson. Det bekymrer dog ikke Bendtner.

- Som angriber vil man score så meget som muligt. Men holdet kommer først. Vi ligger fint i tabellen og har gjort det godt i Europa. Vi har spillet lidt anderledes end sidste år, og angriberne er ikke kommet til så mange chancer som tidligere, siger han og fortsætter:

- Målene spredes mere ude over flere spillere. Men det er ikke noget, vi går rundt og tænker så meget over. Som det var tilfældet med Kåre (Ingebrigtsen, red.) og det er med Rini (Coolen, red.), så handler det altid om holdet først, slutter Bendtner.

Rosenborg indtager andenpladsen i ligaen og skal søndag møde Kristiansund.

