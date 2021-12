Skyder med skarpt mod Jon Dahl

Jon Dahl Tomasson var ikke en populær herre hos AIK, der lørdag måtte se sig henvist til andenpladsen i den bedste svenske fodboldrække, Allsvenskan.

Den danske træner førte nemlig Malmö FF til guld, og hvis ikke det var, fordi sydsvenskerne havde spillet europæisk fodbold i efteråret, kunne de have sikret mesterskabet allerede for to måneder siden.

Det sagde Jon Dahl Tomasson i hvert fald efter lørdagens sidste runde, og det vakte harme hos AIK i Stockholm.

- Han snakker efter hver eneste kamp. Der er altid noget med ham, siger den tidligere Vejle Boldklub-spiller Alexander Milosevic, der er fast mand i AIK's forsvar, ifølge Fotbollskanalen.

Han nævner en episode, hvor Jon Dahl Tomasson ved et pressemøde havde medbragt et print med et foto af en situation, hvor IFK Göteborg fik et straffespark.

Tomassons foto viste, at forseelsen skete uden for feltet, og at der derfor ikke skulle have været straffespark. Milosevic mener, at danskeren burde holde sig fra den slags.

- Han er en god træner, og han har vundet mesterskabet, men han burde stoppe med at tale som en spiller, siger Milosevic.

AIK-sportschef Henrik Jurelius undrer sig også over Jon Dahl Tomassons argumentation.

- Det er klart, at det kræver lidt mere, når man spiller i Europa, men alle vil jo gerne være der, så jeg forstår ikke, hvorfor man klynker over at være i Europa. Det er for mig ubegribeligt, siger Jurelius.

Hos Malmö var den danske anfører, Anders Christiansen, lykkelig efter sidste runde, hvor klubben nøjedes med 0-0 mod Halmstad og vandt mesterskabet på en bedre målscore end AIK.

- Det er fantastisk, siger Anders Christiansen, som kunne se fans invadere banen i Malmø, efter at guldet var i hus.

- Vi har savnet det. Der er så meget tænding. Der skal fejres for to sæsoner i aften. Det er helt magisk, siger Anders Christiansen, der sidste år vandt guld foran tomme tribuner.