Smidt på porten efter sexskandale

Stort Superliga-overblik: Før vinduet smækker i: Det mangler din klub (+)

Sexskandalen i den norske klub SK Brann ser ud til at have kostet endnu en spiller jobbet, og denne gang er der tale om Mathias Rasmussen, der har en fortid i FC Nordsjælland.

Kantspilleren var én af de involverede spillere, og ifølge Bergens Tidende har Brann givet Mathias Rasmussen besked om, at han skal finde sig en ny klub. Beskeden fik han efter onsdagens træning.

Læs mere om skandalen her: Mikkel er færdig i Brann

Hverken Mathias Rasmussen eller klubbens danske sportschef Jimmi Nagel Jacobsen ønsker at kommentere på avisens oplysning.

For et par uger siden kom det frem, at 12 Brann-spillere efter en fest havde sneget sig ind på klubbens stadion sammen ved syv kvinder, og efterfølgende er én af spillerne blevet sigtet for voldtægt. Den anklagede person nægter sig skyldig.

Danske Mikkel Andersen var også én af de 12 spillere, og han fik i sidste uge ophævet sin kontrakt med SK Brann. Nordmanden Kristoffer Barmen deltog ligeledes, og han er efterfølgende blevet fyret af Brann. Kort efter udtalte Mathias Rasmussen til avisen VG, at han føler, fyringen af Barmen er uretfærdig - de udtalelser skal være kraftigt medvirkende til, at Rasmussen nu ikke længere er ønsket i klubben.

23-årige Mathias Rasmussen repræsenterede FC Nordsjælland fra i fire år, og han er noteret for 96 Superliga-kampe.

Se østrigere sende Brøndby ud af Champions League: