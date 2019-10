Snedig landskamp-finte: Gyser bliver børneforestilling

Rumænien skulle oprindelig have spillet for tomme tribuner, men UEFA har i sidste øjeblik givet tilladelse til, at gyser-kampen mod Norge kan blive overværet af børn med lærere som ledsagere

Kampen mellem Rumænien og Norge burde have været forbudt for børn. For der er EM-billetter på spil, og det spidser til i puljen, hvor der allerede har været uroligheder hos værterne.

Opgøret tirsdag aften skulle af samme årsag oprindelig været spillet for tomme tribuner på grund af baneløbere, fyrkeværkeri og racistiske tilråb i forbindelse med EM-kampene mod Malta og Spanien.

Udover en straf med to kampe uden tilskuere fik Rumænien en bøde på 620.000 kroner.

Men UEFA har i 11. time givet det rumænske fodboldforbund dispensation, til at der kan lukkes børn under 14 år ind til kvalifikations-gyseren mod Norge i Bukarest.

Hvis de unge vel at mærke er ledsaget af en lærer.

Der forventes 30.000 børn fra hele Rumænien vil møde frem til den sene kamp på Arena Nationale i Bukarest.

Efter to gange uafgjort mod Sverige og senest Spanien øjner Norge en mulighed for at overraske, hvis det kan blive til en sejr over Rumænien, fordi der sluttes mod Færøerne og Malta, så nordmændene kan ende på 19 point.

Det kan vise sig at være nok, hvis resultaterne flasker sig, men det er trods alt mest sandsynligt, at enten Sverige eller Rumænien følger Spanien til EM. Sverige er på 14 point, mens Rumænien er på 13. Tre mere end Norges ti point.

