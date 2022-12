Spillede i den bedste svenske række: Dømt skyldig for voldtægt

Torsdag faldt der dom i en sag, hvor en mandlig fodboldspiller stod tiltalt for at voldtage en 16-årig pige i Sverige.

Byretten i Helsingborg afgjorde, at manden skal to år i fængsel for forbrydelsen, som fandt sted i samme by i maj i år. Desuden skal han betale et beløb til den forurettede.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

På daværende tidspunkt spillede manden for Helsingborg i den bedste svenske fodboldrække. Siden er klubben rykket ned på næstøverste hylde.

Episoden blev meldt til politiet i september, og i november blev han anholdt og sigtet for at voldtage en person, der sov, mens forbrydelsen fandt sted.

Få dage senere meddelte klubben, at kontrakten var blevet ophævet.

Spilleren, der har siddet varetægtsfængslet siden, har nægtet sig skyldig i anklagerne.

