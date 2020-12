Spillede på en kamp han selv skulle dømme

En linjedommer i den bedste svenske række beskyldes for via en mellemkvinde at have spillet på en kamp, han selv skulle dømme fire timer senere

Endnu en forkert dømt offside. Hvor mange gange har du ikke ærgret dig over linjedommernes beslutninger, men hvad nu hvis linjedommeren har en interesse i et bestemt resultat...?

Den diskussion er blevet aktuel i Sverige, hvor materiale i politiets varetægt viser, at en linjedommer har spillet på en kamp i den bedste svenske række Allsvenskan, som han fire timer senere selv skulle være med til at dømme.

- Jeg synes, det er utroligt trist, ekstremt uprofessionelt og forkasteligt. Vi spiller ikke på vores egne kampe. Vi bør slet ikke spille på sport. Der er meget klare regler, siger kampens hoveddommer til Aftonbladet.

Episoden ligger tilbage i 2017, men nu er politiet gået ind i sagen, hvor linjedommeren instruerede en kvinde til at spille på fem kampe - heriblandt to i Allsvenskan, og den ene, som han altså selv skulle dømme fire timer senere.

Politiet er i besiddelse af både sms-dokumentation og papir-dokumentation fra sagen, men vil ikke kommentere den, mens den pågår.

På sms'erne fremgår det, at linjedommeren beder kvinden spille på sejre til Galatasaray, Barcelona, Atlético Madrid og to hold mere, som altså skulle være to svenske hold, men disse to hold er skjult på billedet i Aftonbladet.

Kampens hoveddommer har genset kampen, men forklarer, at der med matchfixing-øjne ikke er noget kontroversielt ved linjedommerens præstation i kampen. Linjedommeren afviser ved afhøringerne foreløbig at have spillet på egne kampe.

Mistænkt for matchfixing: Nu fortæller han sin historie

Eftertragtet Ståle: Tilbud fra Kina

Spillede ni måneder med hjernerystelse

Opkøbsalarm i Superligaen